Fortnite-Weltmeister spielt am Samstag in Wien, für das 50.000-Euro-Turnier gibt es noch Tickets

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wer Fortnite einmal nicht nur vor dem eigenen Bildschirm erleben möchte, bekommt am kommenden Samstag eine ziemlich gute Gelegenheit dazu. Am 15. August 2026 steigt im Austria Center Vienna das Red Bull Reshuffle. 40 internationale Profis kämpfen dabei vor Live-Publikum um insgesamt 50.000 Euro Preisgeld.

Mitten im Teilnehmerfeld steht auch ein bekannter Österreich: Taylor-Petrik „VicO“ Gatschelhofer . Der Fortnite-Profi tritt als amtierender Weltmeister vor heimischem Publikum an. Dazu kommen bekannte Namen wie MrSavage, Mongraal, TaySon, Vadeal, Malibuca und Merstach.

Das Turnier beginnt um 15:00 Uhr. Bereits ab 14:30 Uhr öffnen der Expo-Bereich und die Autogrammzonen. Rund 1.000 Zuschauer finden im klimatisierten Austria Center Vienna Platz. Und wichtig für Kurzentschlossene: Es gibt noch ein paar Tickets zu kaufen.

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Die Teams wechseln nach jeder Runde

Red Bull Reshuffle spielt sich anders als ein gewöhnliches Fortnite-Turnier. Insgesamt stehen sechs Runden im Reload-Modus auf dem Programm. Die 40 Profis treten dabei immer in Zweierteams an. Der entscheidende Unterschied steckt bereits im Namen: Nach jeder Runde werden die Duos neu zusammengestellt.

Ein Spieler kann also gerade noch gemeinsam mit einem langjährigen Partner antreten und wenige Minuten später plötzlich mit einem früheren Rivalen zusammenspielen. Genau das soll zeigen, wer sich besonders schnell auf unterschiedliche Spielstile einstellen kann. Eine Ausnahme gibt es. In jeder Runde bestimmt das Publikum per Voting ein sogenanntes „Wiiings Team“. Damit können Fans zumindest eines der Duos selbst zusammenstellen.

Gewertet werden die Spieler trotzdem einzeln. Punkte gibt es für die Platzierung und für Eliminierungen. Wer nach sechs Runden insgesamt die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt das Turnier und darf sich damit zumindest für diesen Abend als „bester Fortnite-Teamspieler“ bezeichnen.

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Mongraal, MrSavage und TaySon kommen nach Wien

Auch abseits von VicO kann sich das Teilnehmerfeld sehen lassen. Mit Mongraal und MrSavage reisen zwei der bekanntesten Namen der Fortnite-Szene nach Österreich. Bestätigt sind außerdem Vadeal, Malibuca, Asa, CringeFN, TaySon, Jxness, MariusCOW, Merstach, Japko, Juu, Panzer, Podasai, The Fleoz, Vanyak3kk und Velofps. Insgesamt treten 40 eingeladene Profis an. Eine offene Qualifikation gibt es nicht.

Auch bei der Übertragung setzt Red Bull auf bekannte Gesichter. Amar begleitet den deutschsprachigen Stream als Host, während SypherPK die englische Übertragung übernimmt. Aussieantics veranstaltet zusätzlich eine eigene Watchparty.

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Wer also nicht nach Wien kommen kann, kann das Turnier auch online verfolgen. Red Bull bestätigt, dass ein Livestream angeboten wird. Weitere Details zur Übertragung sollen rund um den Event-Tag folgen.

Großes Gaming-Event trotz fehlender Game City

Für die österreichische Gaming-Szene kommt Red Bull Reshuffle außerdem zu einem interessanten Zeitpunkt. Die Game City findet 2026 nicht statt. Damit fehlt im heimischen Veranstaltungskalender eines der größten Gaming-Events des Landes. Red Bull Reshuffle kann diese Lücke zwar nicht vollständig schließen, bringt dafür aber internationales E-Sport-Niveau nach Wien.

Fortnite eignet sich dafür ziemlich gut. Durch Reload gibt es schnelle Respawns und entsprechend wenig Leerlauf. Wer bei Battle Royale normalerweise 20 Minuten darauf wartet, dass sich die Spieler endlich begegnen, bekommt hier das Gegenteil.

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Tickets sind aktuell noch über die offizielle Red Bull Reshuffle-Seite erhältlich. Wenn du mindestens 2 Tickets bestellst, bekommst du im Duo-Special 25 Prozent Preisnachlass. Wer VicO, Mongraal, MrSavage und Co. einmal direkt vor sich spielen sehen möchte, sollte allerdings nicht mehr allzu lange überlegen. Viele Gelegenheiten für ein internationales Fortnite-Turnier mitten in Wien bekommt man schließlich nicht alle Tage.