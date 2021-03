Rainbow Six Quarantine Beta bald da? Closed Beta-Tester wurden verständigt

Rainbow Six Quarantine - (C) Ubisoft

Rainbow Six-Fans warten schon eine Weile auf Quarantine, dass wahrscheinlich noch umbenannt wird, seitdem es 2019 auf der E3 angekündigt wurde. Durch die Covid-19-Pandemie hat sich das Spiel jedoch von seinem ursprünglichen Release-Termin entfernt, doch nun gibt es Hinweise zu einer (Closed) Beta von Rainbow Six Quarantine.

Den geplanten Release-Termin im Jahr 2020 konnte man für den Taktik-Shooter mit Zombies nicht einhalten, aber Fans, die sich für eine Closed Beta angemeldet hatten, erhielten eine „heimliche Einladung“ zur Teilnahme an einer technischen Demo für ein „unbekanntes Spiel“

Obwohl es keine offizielle Erklärung der Entwickler gibt, geht aus dem Text der E-Mail ziemlich klar hervor (via PCGamesN), dass es sich bei dem fraglichen Spiel um Rainbow Six: Quarantine handelt.

Rainbow Six: Quarantine – Beta-Tester erhalten erste Anweisungen

Die E-Mail informiert vermeidliche Beta-Tester davon, dass „sie ausgewählt wurden, um an einem technischen Test für eine bevorstehende taktische Koop-Erfahrung mit drei Spielern, im Tom Clancy-Universum, teilzunehmen“. Sofern uns ein Drei-Spieler-Koop-Ghost Recon verschwiegen wurde, wird es wohl ziemlich klar sein, womit wir es hier zu tun haben.

Ubisoft fordert die Beta-Tester auf zwischen PC, PS4 und Xbox One zu wählen. Entsprechend der Nachricht wird das Studio in späteren E-Mails weitere Anweisungen geben. Ubisoft verlangt außerdem, dass Tester vor dem Beitritt eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen.

In einer weiteren zusätzlichen Sicherheitsstufe lädt Ubisoft nur einen Bruchteil der Freiwilligen zur Teilnahme an der Beta ein. Wahrscheinlich möchte man verhindern, dass Gameplay-Material von Rainbow Six: Quarantine veröffentlicht wird.

Was passiert in Rainbow Six: Quarantine?

Das bevorstehende Spin-Off des beliebten Taktik-Koop-Shooters Rainbow Six: Siege wird um eine außerirdische Zombie-Plage erweitert. Das neue Spiel wird viele der gleichen Charaktere aus Rainbow Six: Siege enthalten, wie einige bekannte Gesichter im Teaser von 2019 belegen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Rainbow Six: Quarantine soll sich von anderen Zombie-Shootern abheben, indem es seinen Schwerpunkt auf Präzisionsschießen, Teamwork und zerstörbare Umgebungen legt. Ubisoft möchte das Spiel bis Ende September 2021 veröffentlichen.

Eine große Frage bleibt natürlich ob der Titel hält. Ubisoft diskutiert intern darüber ob der Name „Quarantine“ nach der Covid-19-Panemdie nicht unpassend erscheint. Diese Angelegenheit wurde während eines vierteljährlichen Gewinnaufrufs angesprochen. Führungskräfte von Ubisoft äußerten den Wunsch, den Namen vor Release noch zu verändern. Womöglich werden die Beta-Tester von Rainbow Six: Quarantine den neuen Namen bereits vorab erfahren. Angeblich soll der neue Titel „Parasite“ lauten, ursprünglich der Codename des Spiels.

Rainbow Six: Quarantine wird im September 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Ob es davor zu einer offenen Beta kommt ist nicht bestätigt.