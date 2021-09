Psychonauts 2: Schwerwiegender Bug blockiert weiteren Fortschritt

Psychonauts 2 - (C) Double Fine, Xbox Game Studios

Ein Psychonauts 2-Bug verhindert, dass Spieler weiterkommen. Heutzutage starten Spiele oft mit Fehlern, dass ist nicht wirklich neu. Allerdings wird es schwerwiegend, wenn man dadurch nicht mehr weiterspielen kann. Psychonauts 2 ist eine willkommene Abwechslung, aber keine perfekte Software. Spieler können mit einem bestimmten Level einfach nicht mehr weitermachen.

In Psychonauts 2 gibt es unzählige Items, die man in den Leveln finden kann. Und der Titel erweckt die Sammelleidenschaft, wie ihr in unserem Review dazu nachlesen könnt. Doch diese Sammelleidenschaft kann auch zum Verhängnis werden.

Im Subreddit des Xbox Game Pass hat ein Spieler eine detaillierte Beschreibung eines Problems mit dem Level Bowling Fords Strike City gepostet. Als Hintergrundelement existiert eine Feuerleiter, die nicht dazu gedacht ist, vom Spieler bestiegen zu werden, aber trotz der Leiter, die den Spieler vom Boden stößt, gelang es diesem Benutzer, sie zu erklimmen, indem er schnell auf Hüpfen in der Nähe drückte. Von da an lief das Level normal weiter bis zum Ende, wo ein wichtiges Objekt fehlte. Beim erneuten Betreten tauchte das Objekt wieder auf, war jedoch nicht interagierbar, wodurch der Fortschritt vollständig gesperrt wurde.

Psychonauts 2 ist trotz des massiven Bug ein kritischer Erfolg

Das Spiel beeindruckt vor allem wegen seinem kreativen Leveldesigns. Ein würdiger Nachfolger eines Titels, der vor 16 Jahren erschienen ist. Der massive Bug in Psychonauts 2 wird hoffentlich bald von Entwickler Double Fine gefunden und ausgemerzt. Derzeit besteht die einzige Möglichkeit den Fehler zu umgehen darin, das Spiel neu zu starten.

So wie es aussieht, scheint es nicht so zu sein, dass eine signifikante Anzahl von Spielern auf das Problem gestoßen ist, obwohl mindestens ein anderer Spieler angegeben hat, dass er sich ebenfalls mit dem Problem befasst

Psychonauts 2 ist ab sofort für PC, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.