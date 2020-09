Der Hype-Zug wird losgelassen. Sony startet seine Marketing-Kampagne für die PS5. - (C) Sony, Fotomontage DailyGame

Sony veranstaltet morgen, am 16. September, sein nächstes PS5 Showcase. Das die Fans sich große Überraschungen ausrechnen ist so gut wie fix. Das diesem Event morgen Abend viel Interesse gezeigt wird, gilt als sicher. Neben Neuigkeiten zu Preis und Release der PS5 erwartet man sich auch Informationen zur Vorbestellung. Sony hat jedoch auch bestätigt, dass es Updates sowohl für PS5-Games von Erstanbietern als auch von PlayStation 5-Titeln von Drittanbietern geben wird.

Jeremie Voillot, Senior Manager für Sounddesign bei PlayStation, sagte in einem Tweet: „Selbst ich habe noch nicht alles gesehen, also bin ich sicher, dass ich auch überrascht sein werde!“

Die Fans sind natürlich davon begeistert, dass nicht einmal hochrangige PlayStation-Mitarbeiter über den PS5 Showcase Bescheid wissen. Natürlich ist die Geheimhaltung nicht unbedingt ein Hinweis auf irgendetwas. Es ist in der Branche eine übliche Praxis, gewisse Informationen in einem kleinen Kreis zu halten, damit die Überraschung und der Effekt größer wird. Immerhin gab es von Microsoft vor der offiziellen Preis- und Release-Angabe der Xbox Series X/S einen massiven Leak. Das Unternehmen aus Redmond musste prompt antworten. Sony hat bisher die Füße still gehalten.

Me too. We don’t get to see everything so I’m sure I’ll be surprised too! — Jeremie Voillot 🎧 (@jeremievoillot) September 12, 2020

Wird God of War 2 für die PS5 angekündigt?

Einige große Namen wurden noch nicht für die Sony PlayStation 5 genannt. Ein jüngster Tweet von God of War-Game-Director Cory Barlog sorgte für Furore bei den Fans. Barlog änderte für kurze Zeit seinen Twitter-Header in ein God of War-Bild und veröffentlichte eine Tweets zur Spielserie. Etwas kryptisch, dass die Spieler in Wallungen brachte. Natürlich gibt es auch hier keine eindeutigen Beweise, dass irgendetwas morgen kommen wird, aber die PlayStation-Fans auf Twitter sind aufgeregt und lieben die Spekulationen.

Cory Barlog hat seinen Twitter Header aktualisiert 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/ytras03FDf — Hype Your Games (@HypeYourGames) September 12, 2020

Um diese ganzen Spekulationen endlich zu beenden freuen wir uns auf das heutige PS5 Showcase! Die Sendung wird rund 40 Minuten dauern.

Die Sony PlayStation 5 erscheint „Holiday 2020“, bis Sony etwas anderes sagt.