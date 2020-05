PS5: PlayStation 5-Spieleentwicklung ist gut im Kurs, sagt Sony

Die Vorfreude auf die kommende PS5 ist groß. Die Konsole verfügt immer noch über viele rätselhafte Funktionen, aber basierend auf den aufgedeckten Elementen (wie dem DualSense-Controller) sollten sich die Spieler auf eine Konsole vorbereiten, die eine Weiterentwicklung darstellt. Trotz der Aufregung um neue Funktionen gab es Bedenken, dass die Konsole und ihre Spiele in der aktuellen Situation ausgeliefert werden. Zum Glück für die Spieler gab Sony im Jahresabschluss eine gewisse Sicherheit.

Die PlayStation-Reihe steht für die erfolgreichste Serie von Heimkonsolen aller Zeiten, beeindruckende Technologien sowie bahnbrechende exklusive Spiele waren ein wesentlicher Teil ihres Erfolgs. Nachdem Microsoft zugegeben hat, dass die globale Pandemie Probleme für die rechtzeitige Bereitstellung von exklusiven Spielen darstellt, wundern sich Spieler über die Situation bei Sony. Derzeit scheint sich der Konzern an die globale Krise sehr gut anpassen zu können.

Wie bewältigt der PS5-Hersteller die Covid-19-Pandemie? Die Aussage von Sony besagt, dass trotz der Remote-Arbeit sowie der Reisebeschränkungen das Erscheinungsdatum der PlayStation 5, die für Ende 2020 geplant ist und keinen Einfluss haben wird. Trotzdem gab das Unternehmen an, Herausforderungen mit “Teil des Testfortschritts und der Qualifizierung von Produktionslinien” zu haben.

Interessanterweise heißt es in der Erklärung auch: “Zu diesem Zeitpunkt sind in der Pipeline für die Entwicklung von Spielesoftware für Sonys eigene Erstanbieter-Studios oder die Studios seiner Partner keine größeren Probleme aufgetreten.” Dies ist eine Erleichterung für Spieler, die sich Sorgen über die Spieleentwicklung gemacht hatten, nachdem einige Spiele, die für dieses Jahr geplant waren, Release-Verschiebungen hatten. The Last of Us 2, Ghost of Tsushima und Iron Man VR waren solche Kandidaten. Die PS4-Spiele erscheinen aber alle noch bis Mitte Juli 2020.

Sony reports that the PlayStation 5 is still on track for the 2020 holiday season and that they did not have major issues with their game development pipelinehttps://t.co/6Fji6stvMx pic.twitter.com/pf7L0yuMJk

— Nibel (@Nibellion) May 13, 2020