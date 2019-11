Professioneller Fortnite-Spieler wurde lebenslang gesperrt und weint in Video deswegen

Fortnite Battle Royale - (C) Epic Games

Jarvis Kaye, ein Mitglied des FaZe-Clans und professioneller Esports-Spieler, wurde für immer aus Fortnite verbannt. Kayes permanentes Fortnite-Verbot wurde in einem emotionalen Entschuldigungsvideo bestätigt, das er auf YouTube gepostet hatte und in dem er erklärte, warum er lebenslang vom beliebten Battle Royale-Spiel ausgeschlossen wurde.

Wie aus seinem Entschuldigungsvideo hervorgeht, wurde Jarvis Kaye für immer von Fortnite ausgeschlossen, weil er einen Aim-Bot verwendet hatte. Kayes Einsatz eines Aimbots in Fortnite wurde in verschiedenen Videos deutlich, die er online veröffentlichte. Kaye benutzte den Goalbot nicht für sein Hauptkonto und nahm zu diesem Zeitpunkt nicht an einem professionellen Match teil. Trotzdem hat Epic Games beschlossen, an seiner Entscheidung festzuhalten, Kaye für immer aus Fortnite zu verbannen.

In einer Erklärung gegenüber TMZ Sports erklärte Epic Games:

“Wir haben eine Null-Toleranz-Richtlinie für die Verwendung von Cheat-Software. Wenn Leute mit Aimbots oder anderen Cheat-Technologien einen unfairen Vorteil erlangen, ruinieren sie Spiele für Leute, die fair spielen.”

Das erste Mal in seiner Fortnite-Karriere geschummelt?

In seinem Entschuldigungsvideo erklärte Kaye, dass er den Aimbot dazu benutzte, Inhalte zu erstellen, von denen er glaubte, dass sie für seine YouTube-Zuschauer unterhaltsam wären. Er sagte auch, dass er nicht gewusst habe, dass er möglicherweise lebenslang von Fortnite ausgeschlossen werden könnte, um die Aimbot-Videos zu machen, und dass er noch nie einen Aimbot verwendet habe, um in einem Pflichtspiel zu schummeln. Kaye sagte auch, dass dies das erste Mal war, dass er einen Aimbot oder eine Betrugs-Software verwendete.

Er hat sich bei Epic Games für die Verwendung eines Aimbots entschuldigt und das Unternehmen gebeten, die Schwere seiner Bestrafung zu überdenken. Aufgrund der Null-Toleranz-Richtlinie für die Verwendung eines Aimbots oder einer anderen Betrugs-Software scheint sich das Unternehmen dem Problem jedoch nicht anzunähern. Solange Kayes Verbindungen zum FaZe Clan ihm nicht weiterhelfen können, scheint es, als würde sein lebenslanges Verbot bestehen bleiben, was seine Esport-Karriere nachhaltig beeinträchtigen würde.

Epic Games hat kein Mitleid mit Cheatern und jenen die Cheat-Software herstellen

Dies ist alles andere als das erste Mal, dass Epic Games sich mit Betrügern in Fortnite auseinandersetzen musste. Anfang dieses Jahres wurden die Fortnite World Cup-Gewinner beim Schummeln erwischt. Epic geht sogar schon einen Schritt weiter: Man verklagt die jenigen die Cheat-Software verkaufen.

Was meint ihr? Ist das Urteil zu hart? Was sind eure Erfahrungen mit Cheatern in Online-Games. Sagt es uns mit einem Kommentar.

Fortnite ist für iOS, Android, PC, PS4, Switch und Xbox One erhältlich.