Ubisoft zahlt Kunden ihr Geld zurück

Ubisoft verschiebt das Remake von Prince of Persia The Sands of Time of undefinierte Zeit und stattet Vorbestellungen zurück.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake - (C) Ubisoft

Ach mein lieber Prinz! So sehr hatten wir uns gefreut. Es war eine der erfreulichsten Nachrichten in der dunklen Pandemie-Zeit der Lockdowns. Ubisoft verkündete endlich, dass an einem Remake vom Originalen Prince of Persia – The Sands of Time gearbeitet wird! Doch bereits ab dem nächsten Satz zeigte es sich, dass es nicht unter einem guten Stern steht. Jetzt zieht Ubisoft die Reißleine und stattet Vorbestellern das Geld zurück.

Prince of Persia – Qualitative Mängel

Dies war noch vor dem Release der PS5 und Xbox Series X. Damals hieß es auch, dass das Remake von Prince of Persia – The Sands of Time nur für die PS4 und Xbox One X/S kommen wird. Dies war bereits die erste schlechte Nachricht. Danach wurde der Trailer gezeigt und es wurde nicht besser.

Der Trailer wirkte wir von der PS3! Entwickelt wurde das Spiel zu Beginn vom Ubisoft Studio in Indien, Ubisoft Pune. Nach den überhäufenden Kritiken und Feedbacks in der Community verkündete Ubisoft plötzlich, Prince of Persia – The Sands of Time würde nun von Ubisoft Montreal übernommen.

Der Prinz kommt….Später

Ursprünglich plante Ubisoft, Prince of Persia – The Sands of Time im Oktober 2020 zu veröffentlichen. Es wäre dann daer letzte Release der letzten Konsolengeneration geworden.

Doch nach den vielen Kritiken und dem Wechsel des Studios von Ubisoft Pune zu Ubisoft Montreal konnten sie den Termin nicht mehr einhalten. Die Veröffentlichung wurde von Oktober 2020 auf Februar 2021 verschoben.

Als auch dieser Termin näher rückte, erfolgte eine erneute Verschiebung. Ubisoft kündigte an, dass der Prinz nicht mehr in diesem und auch nicht mehr im nächsten Geschäftsjahr erscheinen wird. Dieses ging vom April 2021 bis März 2022! Somit schaffte sich Ubisoft ein wenig Luft. Aber dabei blieb es nicht.

Ubisoft zahlt Vorbestellungen zurück

Jetzt wird es aber leider wirklich bitter für Fans. Ubisoft bestätigt dass Prince of Persia – The Sands of Time auch im nächsten Gechäftsjahr, sprich bis März 2024, nicht erscheinen wird. Gleichzeitig bestätigen sie aber, dass man nach wie vor an der Entwicklung arbeite. Es gäbe nur keinen definitiven Erscheinungstermin oder Zeithorizont. Deswegen habe man beschlossen, Vorbestellungen zurück zu erstatten.

Eine Never-Ending Story – Von der Gerüchteküche zum Vielleicht-Release

Jahre lang gab es Gerüchte um neue Spiele oder Remakes für die Prince of Persia Reihe. Nie wurde es richtig still. Nach dem Release vom letzten Prince of Persia auf der PS3, übergab der Prinz den Thron an Assassins Creed. Die Spielmechaniken seien zu ähnlich und man wolle sich komplett auf Assassinen-Reihe konzentrieren.

Trotzdem tauchten immer wieder Gerüchte auf. Zu guter Letzt fand man auf Youtube sogar Videos eines komplett neuen Prince of Persia Spieles, welches nie veröffentlicht wurde.

Prince of Persia – The Sands of Time war ein sehr geniales Spiel und ein sehr gelungener Relaunch der Serie auf der PS2. Jetzt, wo wir bereits in der nächsten Konsolengeneration sind, wird auch die Frage sein, ob sie tatsächlich das Remake noch für die alte Generation planen werden? Dies wird vermutlich auch einer der Gründe der weiteren Verschiebungen sein.

Bleib bei uns! - Wir haben noch mehr: