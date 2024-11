PQube kündigt Him, the Smile & Bloom für 2025 an

Him, the Smile & Bloom ist eine einzigartige Erkundung der aufblühenden Beziehung zwischen zwei Erwachsenen und den Höhen und Tiefen ihrer aufkeimenden Romantik in einer modernen Welt. Von der anfänglichen Anziehungskraft bis hin zu den Herausforderungen, eine Beziehung aufrechtzuerhalten und das stürmische Leben zu meistern, webt Him, the Smile & Bloom geschickt herzerwärmende und herzzerreißende Erzählstränge zu einem wirklich einzigartigen und unvergesslichen Otome-Erlebnis.

Him, the Smile & Bloom zeigt vier stürmische Romanzen – von der zarten Liebe der Jugend bis hin zu stürmischen und leidenschaftlichen Beziehungen. Es gibt vier verschiedene Liebesgeschichten zu entdecken. Anstatt eines Protagonisten mit einer Auswahl an Junggesellen, konzentriert sich das Spiel auf die Beziehung zu vier Liebesinteressen: Wataru, Ginnosuke, Hokuto und Tenya. Jedes Paar hat drei Enden zu entdecken. Allerdings bieten die potenziellen Zukünfte der Paare, unabhängig vom romantischen Ausgang, wertvolle und bedeutungsvolle Erlebnisse.

Durch die Konzentration auf die wachsende Beziehung zwischen vier Paaren bringt Him, the Smile & Bloom eine einzigartige Reife in die Erkundung von Liebe und Leben in diesen vier Geschichten. Wundervolle Charakterzeichnungen und eine lebendige und detaillierte Spielwelt, kombiniert mit ausdrucksstarker Spracharbeit, verstärken die Zärtlichkeit und Emotionen jeder Romanze. Das Abschließen des „Glow“- oder „besten“ Endes jeder Paargeschichte schaltet zusätzliche Nebengeschichten frei, die diesen unvergesslichen Charakteren noch mehr Leben einhauchen.

Mit Him, the Smile & Bloom erwartet die Spieler ein tiefgehendes und emotionales Erlebnis, das die Komplexität erwachsener Beziehungen in einem charmanten und ansprechenden Setting erforscht.