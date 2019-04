Berichten verschiedener nepalesischer Nachrichtenseiten zufolge wurde PUBG in Nepal verboten. Die Genehmigung wurde vom Bezirksgericht Kathmandu am Mittwoch erteilt, am selben Tag, an dem die Metropolitan Crime Division einen Prozess gegen das öffentliche Interesse eingereicht hatte, der ein Verbot forderte, mit der Begründung, dass das Spiel „das Verhalten und das Studium von Kindern und Jugendlichen negativ beeinflusst“.

Halte deine Augenbrauen fest, denn sie werden nur noch höher… Die nepalesische Telekommunikationsbehörde hat Mobilfunk- und Internetdienstanbieter angewiesen, Plunkbat zu blockieren. Die Polizeit sagte, dass sie jeden festnehmen werden, den man beim Spielen erwischt. Man wird tatsächlich verhaftet und kann sich sein „Chicken-Dinner“ im Gefängnis holen…

„Wir haben eine Reihe von Beschwerden von Eltern, Schulen und Schulvereinigungen bezüglich der Auswirkungen des Spiels auf Kinder erhalten“, sagte der leitende Superintendent der Polizei Dhiraj Pratap Singh, Chef der Metropolitan Crime Division, der Kathmandu Post. „Wir haben auch Gespräche mit Psychiatern geführt, bevor wir das Amtsgericht in Kathmandu um Erlaubnis für das Verbot des Spiels ersucht haben.“ „Eltern und Schulen hatten sich beklagt, dass das Spiel die Studien ihrer Kinder beeinträchtigte und sie aggressiver machte. Als wir uns mit Psychiatern beraten haben, sagten sie auch, dass die Gewalt im Spiel die Menschen im wirklichen Leben aggressiv machen kann “, so Singh.

PlayerUnknown’s Battlegrounds-Sucht in Nepal ausgebrochen?

PUBG/PUBG Mobile scheint die Besorgnis zu wecken. Nepali Sansar, eine andere Nachrichtenseite, weist darauf hin, dass viele der von Singh bezogenen Beschwerden betroffene Kinder dazu aufgefordert werden, mit dem Spielen aufzuhören, und dann ihre Handys auf ihre Eltern oder den Boden geworfen haben. Während einige Studien behaupten, einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Gewalt in Videospielen und zunehmender Aggression (in bestimmten Zusammenhängen) aufzuzeigen, behaupten viele Studien auch das Gegenteil. Offensichtlich hindert diese Diskrepanz nicht Organisationen, die es besser wissen sollten, an der Annahme alarmistischer Annahmen.

China hat das Spiel im Jahr 2017 PlayerUnknown’s Battlegrounds blockiert und behauptet, dass sie aus ähnlichen Gründen handeln.

Sandip Adhikari (der stellvertretende Direktor der Napal Telecommunications Authority) erklärte gegenüber Reuters:

„Wir haben das Verbot von PUBG angeordnet, weil es Kinder und Jugendliche abhängig macht“.

So viel davon ist so offensichtlich bizarr. Warum ist dies ein Prozess, der innerhalb eines Tages ablaufen kann? Welche Psychiater wurden konsultiert und warum legt der Superintendent selbst seinen Beitrag nachträglich vor? Übrigens hat Nepal im November letzten Jahres Pornos verboten.