Pokémon Presents 2025: Livestream zum Pokémon Day verspricht spannende Enthüllungen

The Pokémon Company hat offiziell angekündigt, dass am Donnerstag, dem 27. Februar 2025, ein Livestream zu Pokémon Presents stattfinden wird. Obwohl die meisten Fans bereits davon ausgingen, dass es an diesem Tag eine Präsentation geben würde, haben wir nun die Bestätigung. Der Livestream beginnt um 15:00 Uhr und wird über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens übertragen.

Bisher ist noch nicht bekannt, wie lange die Präsentation dauern wird, da dies von Jahr zu Jahr stark variieren kann, abhängig davon, wie viele Neuigkeiten The Pokémon Company zu präsentieren hat. Doch in der kommenden Woche können wir voraussichtlich viele spannende Enthüllungen erwarten. Höchstwahrscheinlich wird sich die Präsentation auf Pokémon Legenden: Z-A konzentrieren.

Das Nintendo Switch-Spiel wurde bereits auf der letztjährigen Messe kurz vorgestellt und kündigte eine Rückkehr in die Kalos-Region sowie einen Fokus auf. Abgesehen von Pokémon Legenden: Z-A ist es schwierig zu sagen, was sonst noch enthüllt wird. Die Pokémon Day-Präsentationen geben normalerweise Updates zu aktuellen Spielen wie Pokémon Go, Pokémon Sleep, Pokémon Unite und Pokémon Café Remix bekannt, und wir können davon ausgehen, dass auch ein Update für Pokémon TCG Pocket dabei sein wird.

Was können wir vom Pokémon Day 2025?

Was das TCG betrifft, könnten auch Neuigkeiten zum physischen Sammelkartenspiel bekannt gegeben werden. Pokémon Karmesin & Purpur – Journey Together soll im März erscheinen, und es gibt Gerüchte, dass ein weiteres Set im Mai folgen wird. Eine offizielle Ankündigung könnte ebenfalls für den Pokémon Day 2025 geplant sein. Es könnte auch Informationen zur Nintendo Switch 2 geben.

Da Pokémon Legenden: Z-A auf der aktuellen Switch-Hardware erscheinen wird, könnte The Pokémon Company bereits an einem Ableger für Nintendos neue Konsole arbeiten, wie beispielsweise eine Fortsetzung von Pokken Tournament oder New Pokémon Snap. Zudem gibt es seit langem kein neues Mystery Dungeon mehr. Eine neue Pokémon-Generation ist eher unwahrscheinlich.

Obwohl seit dem Release von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur über zwei Jahre vergangen sind, erscheint es wahrscheinlicher, dass die 10. Pokémon-Generation erst 2026 zum 30-jährigen Jubiläum veröffentlicht wird.

Quelle: x.com via @PokemonDEU

