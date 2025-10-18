Pokemon Legenden Z-A: Fundorte und Tipps zum Fangen von Abra

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

In Pokemon Legenden Z-A warten mehr als zweihundert Pokemon darauf, entdeckt und gefangen zu werden, darunter viele bekannte Gesichter aus früheren Generationen. Da das Spiel in der Kalos-Region spielt, feiern zahlreiche Monster aus Pokemon X und Y ihr Comeback. Eines davon ist das legendär schwer zu fangende Psi-Pokemon Abra.

Abra gehört zu den wenigen Pokemon, die sich nur durch Tausch vollständig entwickeln lassen. Seine größte Besonderheit bleibt aber sein Fluchtinstinkt: Sobald Abra Gefahr spürt oder ein Trainer ihm zu nahekommt, teleportiert es sich blitzschnell weg. Genau das macht es zu einer echten Herausforderung und zu einem frühen Glücksgriff für alle, die Geduld mitbringen.

Fundorte von Abra in Pokemon Legenden Z-A

Abra erscheint an mehreren Orten im Spiel, am häufigsten aber auf den Dächern von Illumina City. Wer eines in den ersten Spielstunden fängt, kann sich einen entscheidenden Vorteil sichern: Abra entwickelt sich bereits auf Level 16 zu Kadabra und später, nach einem Tausch, zu Simsala, einem der stärksten Psycho-Pokemon im gesamten Spiel.

Die besten Fundorte:

Wildzone 1

Hinter einem kleinen Teich steht ein einzelnes Pichu. Entferne dort mit der Attacke Zertrümmerer (Rock Smash) die blockierenden Felsen und klettere die Leiter hoch. Oben auf dem Dach nördlich findest du ein Abra.

Wildzone 5

Vom zentralen Platz aus erreichst du im oberen linken Bereich eine Leiter, die mit violettem Schleim blockiert ist. Nutze eine Wasser-Attacke, um den Schleim zu beseitigen, und folge dem Kanal weiter nach oben. Auf einem Dach wartet erneut ein Abra.

So fängst und entwickelst du Abra erfolgreich

Abra ist berüchtigt dafür, sich sofort zu teleportieren, sobald es einen Trainer bemerkt. Am einfachsten gelingt der Fang mit Status-Effekten wie Paralyse oder Einfrieren. Alternativ kannst du es direkt kampfunfähig machen. In Pokemon Legenden Z-A bleibt ein besiegtes Pokemon noch kurz benommen liegen, was dir erlaubt, in dieser Zeit einen Pokeball zu werfen.

Wer lieber schleicht, kann Abra auch außerhalb eines Kampfes fangen. Drücke den linken Stick, um dich zu ducken, bewege dich langsam und nutze Hindernisse als Deckung. Ein Superball oder Hyperball erhöht die Fangchance deutlich. Mit einem normalen Pokeball klappt es zwar ebenfalls, ist aber deutlich riskanter.

Abra entwickelt sich auf Level 16 automatisch zu Kadabra. Um Kadabra schließlich in Simsala zu verwandeln, musst du es mit einem anderen Spieler tauschen.

Damit gehört Abra auch in Pokemon Legenden Z-A wieder zu den begehrtesten Pokemon im Spiel: schwer zu bekommen, aber mit der richtigen Strategie ein fester Bestandteil jedes starken Teams.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!