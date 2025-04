Pokémon Legenden Z-A: Alpha Rogue & Mega-Entwicklungen durch Leak enthüllt

Ein neuer Leak behauptet, dass Pokémon Legenden: Z-A die Alpha-Pokémon zurückbringen und eine neue Variante namens Rogue Mega-Pokémon einführen wird. Fans fiebern dem zweiten Teil der Legenden-Reihe gespannt entgegen. Bereits zuvor enthüllte ein großer Leak eine mögliche vollständige Liste neuer Mega-Entwicklungen. Während einige Fans enttäuscht sein könnten, da Mega-Libelldra nicht enthalten ist, gibt es auch spannende Neuigkeiten.

Angeblich erhalten Dragoran, Zygarde und Resladero Mega-Entwicklungen. Ein weiterer Leak deutet darauf hin, dass Pokémon Legends: Z-A keine neuen Spezies oder Regionalformen hinzufügen wird. Stattdessen basiert die Pokémon-Auswahl auf Kreaturen aus früheren Spielen der Reihe. Nun gibt es neue Informationen zu zwei weiteren Features, die möglicherweise im Spiel enthalten sein werden.

Anyways, as a way to way to say sorry for our recent mistake, here’s a new leak

In Pokémon Legends: Z-A you will get missions to battle Rogue Mega Pokémon as part of the story.

And that’s not all, Alpha Pokémon are also back! pic.twitter.com/MK5TJba6nJ

— Centro LEAKS (@CentroLeaks) April 18, 2025