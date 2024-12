Pokémon kündigt Zusammenarbeit mit Aardman Animation an

Pokémon und Nintendo hat kürzlich eine spannende Partnerschaft mit Aardman Animation angekündigt, dem britischen Animationsstudio, das für seine ikonischen Stop-Motion-Filme wie „Wallace & Gromit“ und „Shaun das Schaf“ bekannt ist. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, ein neues Projekt zu entwickeln, das voraussichtlich im Jahr 2027 erscheinen wird. Die genaue Natur des Projekts bleibt noch ein Geheimnis, es könnte sich um einen Film, eine TV-Serie oder eine andere Form von Medieninhalt handeln. Taito Okiura, Vizepräsident für Marketing und Medien bei The Pokémon Company International, bezeichnete die Partnerschaft als einen „Traum“ und versprach, dass die Fans „eine Überraschung“ erleben werden. Sean Clarke, Geschäftsführer von Aardman, drückte ebenfalls seine Begeisterung über die Zusammenarbeit aus.

Er betonte, dass es eine „große Ehre“ sei, mit The Pokémon Company International zu arbeiten und deren Charaktere und Welt auf eine „neue und innovative Weise“ zum Leben zu erwecken. Aardman Animation hat sich einen Namen gemacht durch ihre unverwechselbare Stop-Motion-Technik und ihren charmanten, humorvollen Erzählstil. Neben „Wallace & Gromit“ hat das Studio auch Erfolge mit Filmen wie „Chicken Run“, „Flutsch und weg“ und „Arthur Christmas“ gefeiert. Ein neuer Wallace-& Gromit-Film mit dem Titel „Vengeance Most Fowl“ steht ebenfalls kurz vor der Veröffentlichung und wird an Heiligabend im britischen Fernsehen ausgestrahlt. Ab dem 3. Januar 2025 wird der Film auch auf Netflix verfügbar sein.

Kann Aardman die Fans von Pokémon überzeugen?

Die Ankündigung der Zusammenarbeit zwischen Pokémon und Aardman hat in den sozialen Medien für viel Begeisterung gesorgt. Die Fans sind gespannt, wie Aardmans einzigartiger Animationsstil und Erzählweise mit der Welt von Pokémon kombiniert werden. Diese Partnerschaft verspricht, eine Mischung aus Tradition und Innovation zu bieten, die sowohl alte als auch neue Fans ansprechen wird. Es bleibt abzuwarten, welche Art von Abenteuer Aardman Animation für die Pokémon-Welt kreieren wird, aber die Vorfreude und die hohen Erwartungen der Fans sind bereits spürbar.

Quelle: x.com via @Pokemon

