Playstation 5 Fakten

Sony hat beeindruckende Zahlen verkündet: Bis zum 30. September 2023 wurden weltweit 46,6 Millionen PlayStation 5-Einheiten verschickt. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 allein waren es 4,9 Millionen – im Vergleich zu 1,6 Millionen im Vorjahr.

Auch die Softwareverkäufe sind im Aufwind. PS4 und PS5 zusammen brachten es im letzten Quartal auf 67,6 Millionen verkaufter Softwareeinheiten. Dabei entfielen 4,7 Millionen auf First-Party-Titel, auch wenn dies einen Rückgang von 1,9 Millionen im Vergleich zum Vorjahr bedeutet, trotz des Erfolgs von Marvel’s Spider-Man 2.

Digital am Vormarsch! 67% Prozent der Softwareverkäufe waren digitale Downloads von PlayStation-Spielen. Ein Anstieg von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mit der Zielvorgabe von 25 Millionen verschickten PlayStation 5-Konsolen in diesem Geschäftsjahr strebt Sony an, die Regale in allen Regionen rechtzeitig zu den Feiertagen zu füllen. Doch ob dieses Ziel erreicht wird, bleibt abzuwarten.

Marvel’s Spider-Man 2 verkaufte sich zum Start mehr als 5 Millionen Mal

Einen richtig guten Start legte Spider-Man in seiner “echten” Fortsetzung hin. Insomniac Games mit Spannung erwarteter Open-World-Superheldentitel erschien am 20. Oktober 2023 für PS5 und verkaufte sich innerhalb der ersten 24 Stunden über 2,5 Mio. Mal. Ein neuer Rekord für das am schnellsten verkaufende First-Party-Game von PlayStation. Den bisherigen Rekord hielt God of War Ragnarök. Im gesamten Oktober konnte sich Marvel’s Spider-Man 2 über 5 Millionen Mal verkaufen.

Bis Jahresende möchte Insomniac den Fans auch mehr zum Spielen geben. Derzeit arbeitet man an Updates, darunter “Mission Replay” und “New Game Plus”. Beide Modi sollen noch bis Jahresende 2023 erscheinen.

In den USA ist übrigens schon die PlayStation 5 “Slim” verfügbar, die auch 2024 bei uns erhältlich sein wird.

Wie viele PS5-Konsolen wurden bisher verkauft?

Übrigens heißt “verschickt” nicht, dass sie verkauft wurden. Aktuellen Hardware-Verkaufseinschätzungen von VGChartz.com zufolge verkaufte sich die PS5 bisher 44,30 Millionen Mal weltweit. Allerdings sind diese Zahlen nicht valide, da anscheinend nur die Verkäufe aus Japan bis Ende Oktober bisher eingeflossen sind. Zahlen aus dem europäischen und amerikanischen Raum fehlen noch komplett.