PlayerUnknown’s Battlegrounds ist ohne Zweifel ein sehr bedeutendes PC-Game, jedoch gibt es noch immer massive Probleme, vor allem mit Cheatern!

Die PUBG Corp. hat hart daran gearbeitet diesem Problem Herr zu werden und hat neue Anti-Cheat-Maßnahmen in das Spiel implementiert, um eine faire Spielumgebung zu gewährleisten. Leider hat das neue Update auch zufällig Gamer gesperrt, welche mit Cheatern gar nichts gemeinsam haben.

Laut PUBG Corp. ist die Zahl der Gamer, welche behaupten keine Cheater zu sein, ziemlich hoch. Der Entwickler hat nachgehakt und erkannt, dass das Problem durch einen „Erkennungslogikfehler“ zurückzuführen ist und arbeitet nun an einer Lösung des Problems.

Kauftipp:

Gaming Maus Professional f¨¹r Pro Gamer USB Wired 3200 dpi 6 programmierbaren Tasten mit 4 einstellbare DPI Gaming Maus f¨¹r Playerunknown's Battlegrounds£¬lol,CF bei Amazon.de für EUR 13,99 bestellen

Irgendwie kommt es bei PUBG immer wieder von Problemen die gelöst wurden zu neuen Problemen?

PC players, we are aware of a detection logic related bug that occurred after today’s anti-cheat update and is temporarily preventing some players from accessing our game. Please accept our apologies. We are working on a fix as fast as we can.

— PUBG Help (@PUBG_help) 8. März 2018