PlayerUnknown’s Battlegrounds ist bereit, Patch 17 für die Xbox One bereitzustellen. Dieses Update war etwa eine Woche lang auf Testservern verfügbar und bis gestern verfügbar. Das Update wurde zuerst auf dem Testserver zur Verfügung gestellt, damit die Entwickler Probleme identifizieren und beheben konnten. Jetzt sind die Entwickler bereit, den Patch vollständig auf der Xbox One zu installieren.

Das neue Update bringt eine Menge neuer Inhalte für die Spieler mit sich, aber es bringt auch einige Leistungsverbesserungen. In Bezug auf die neuen Änderungen schrieb der Community Manager des Spiels in den offiziellen Foren:

„Wir möchten auch allen für ihre Geduld danken, während wir weiterhin die Leistung des Spiels verbessern. Auch wenn der heutige Patch eher inhaltlich ausgerichtet ist, werden wir die Spieleleistung weiterhin so gut wie möglich gestalten. Wie immer überwachen wir unsere Community genau. Bitte gebt euer Feedback zum Spiel weiter!“

Die Entwickler bedankten sich auch bei der Community für ihre Hilfe, indem sie am Public Test Server teilnahmen.

Das Update bringt neue Waffen, neue Waffenanhänge und viele Balance-Änderungen, die hoffentlich die Spielerfahrung verbessern.

Anbei die deutsche Übersetzung der Patch-Notes:

OC- und AS-Server-Zusammenführung

Um die Matchmaking-Zeiten zu verbessern, werden die OC- und AS-Server zusammengeführt, um OC / AS zu werden. Der Server wird sich in Australien befinden, daher sollten Spieler in der OC-Region nicht viel von einer Leistungsänderung bemerken.

Ranglisten-Reset

Wir setzen die Bestenliste mit dem neuen Patch zurück! Nach dem Zurücksetzen muss das neue Leaderboard neue Statistiken von mindestens 1.000 Spielern auffüllen, sodass es kurzzeitig keine Ergebnisse zu haben scheint.

Balance von Waffen und Gegenständen

Waffen

Pistolen

Der Schaden von P92, P1911, P18C, R1895 und R45 wurde erhöht



Schrotflinten

Erhöhter Gesamtschaden und effektive Reichweite Shotgun Chokes und Duckbills sind jetzt weniger wirksam bei der Verringerung der Verbreitung (so wird die effektive Verbreitung für eine Schrotflinte mit einem Drossel oder Entenschnabel wird ähnlich wie zuvor) Erhöhter Gliedmaß-Modifikator (Schießäste verursachen jetzt mehr Schaden) Verringert leicht den Schaden des S686 und S1897 Reduzierte Pelletausbreitung Shotgun Chokes können nun an den abgesägten angebracht werden



SMGs

Angepasste SMGs, um im Nahkampf effektiver zu sein Erhöhter Modifikator für Gliedmaßen Der Schaden von Micro UZI, UMP9 und Vector wurde leicht erhöht Geringerer vertikaler Rückstoß bei allen SMGs Verringerter Rückstoß und Umfang beeinflussen sich beim Bewegen in ADS (Zielvisier) Erhöhte ADS Übergangsgeschwindigkeit Um den Vektor ein wenig einfacher zu finden, haben wir seine Spawn-Rate auf Kosten der Spawn-Rate des UMP-9 erhöht (die SMG-Spawn-Rate bleibt gleich).



ARs

Rebalanced ARs, also ist keines der „objektiv“ beste – die Leistungsdifferenz zwischen beiden ist jetzt reduziert, aber jeder bringt Vorteile für verschiedene Situationen. Verringert leicht den Schaden des M16A4, SCAR-L, AUG und M416 Die Nachladezeit für SCAR-L, M16A4 und M416 wurde um 30% verlängert Die Nachladezeit wurde für das AKM um 10% erhöht Erhöhter vertikaler und horizontaler Rückstoß für alle ARs mit Ausnahme des AKM Verringerte Rückstoßwiederherstellungsrate für alle ARs Restricted big scopes (8x und 15x) zur Verwendung mit allen ARs Modifizierte Rückstoßanimationen für alle ARs Der erste Schuss (einschließlich des ersten Schusses nach Rückstoß) vom M16A4 hat jetzt weniger Rückstoß.



DMRs

Erhöhter Modifikator für Kopf, Körper und Gliedmaßen Verminderte den Schaden des SKS Der Schaden von VSS und Mini14 wurde leicht erhöht Erhöhter vertikaler und horizontaler Rückstoß für alle DMRs Verringerte Rückstoßrate für alle DMRs Neue Rückstoßanimationen für alle DMRs hinzugefügt Weltweite Spawnrate von DMRs erhöht. DMRs verwenden jetzt AR-Anhänge (Magazine, Kompensatoren usw.) zusammen mit SR-Anhängen



SRs

Verringerter Grundschaden des M24 von 88 auf 79 M24 wird nicht mehr im Pflegepaket fallen gelassen. Es laicht in der Welt Sowohl SR-Expressmagazine als auch SR-Express-Expressmagazine erscheinen jetzt nur in Pflegepaketen



Andere Waffen

Der Schaden von DP28 und M249 wurde etwas erhöht Restricted big scopes (8x und 15x) zur Verwendung mit LMGs (DP28, M249) Die Nachladezeit der Armbrust wurde von 4 Sekunden auf 3,5 Sekunden verkürzt



Die Waffenschwingung wurde für alle Waffen angepasst (leicht erhöhte Bewegung von Seite zu Seite). Und Sway ist jetzt ausgeprägter, wenn Sie den Atem anhalten.

Das Schwingen der Waffe beim Bewegen wird nun auch durch den Wangenpolster-Aufsatz reduziert Wangenpolster helfen dir jetzt, dich nach dem Bewegen schneller von der Waffenschwankung zu erholen



Andere Artikelguthaben

Level-3-Helme spawnen jetzt nur noch in Care-Paketen (und eines ist garantiert in jedem Care-Paket enthalten)

Wir haben die Spawn-Rate für AR Extended Express-Magazine reduziert

Adrenalinspritzen spawnen jetzt (selten) neben normaler Beute in der Spielwelt

Die Zauberzeit der Adrenaline-Spritze wurde von acht Sekunden auf sechs Sekunden angepasst

Der taktische Schaft und das Wangenpolster sind jetzt weniger effektiv bei der Verbesserung der Rückstoßrate. Es verbessert jetzt ADS-Geschwindigkeit.

Gameplay

Zusammen mit allen Balance-Änderungen führen wir eine neue Waffe, ein neues Fahrzeug für Miramar und eine Tonne neuer Waffen-Attachments ein.

Neue Waffe

Die Spiegelreflexkamera wurde hinzugefügt

Die SLR-Spawns neben der normalen Welt Beute. Es ist ein DMR, der 7.62mm Munition verwendet und 10 Kugeln pro Magazin enthält (20 Kugeln, wenn er verlängert wird.)

Die SLR ist stärker als die SKS, hat aber mehr Rückstoß. Recoil Control ist der Schlüssel zur effektiven Nutzung der SLR.

Neues Fahrzeug

Der Mirado ist ein klassisches Muskelauto: eine schnelle, viersitzige Limousine, die auf Miramar beschränkt ist. Es kann in der Innenstadt und in den Hauptstraßen der Stadt gefunden werden

Stellen Sie sich das Mirado als ein Kompliment zu den anderen einzigartigen Fahrzeugen auf Miramar vor: Der Transporter ist extrem robust, aber langsam und unwirksam, wenn er von der Straße genommen wird; Der Pickup ist ideal für Off-Road-Reisen; Und der Mirado ist der schnellste Weg, eine Autobahn runterzufahren.

Neue Anhänge

Entenschnabel – Ein neuer Anhang für Schrotflinten (S1897, S12K). Es verringert die vertikale Verbreitung der Pellets, erhöht jedoch die horizontale Ausbreitung der Kugel

Anschließbar an S1897, S12K



Light Grip – Verringert den ersten Schuss / Rückstoß um etwa 15%. Animationskickreduktion wurde auf 20% (von 30%) geändert.

Anschließbar an ARs, SMGs, DMRs (UMP9, AUG, M416, SCAR-L, SKS, Vector)



Daumengriff – Reduziert den vertikalen Rückstoß, erhöht jedoch den horizontalen Rückstoß. Es erhöht auch die Rückstoßzeit

Anschließbar an – ARs, SMGs, DMRs (UMP9, AUG, M416, SCAR-L, SKS)



Halbgriff – Reduziert den Rückstoß in vertikaler und horizontaler Richtung und reduziert die Rückstoßzeit

Anschließbar an – ARs, SMGs, DMRs (UMP9, Vektor, AUG, M416, SCAR-L, SKS)



Scope 3x – Dieses Zielfernrohr hat eine 3-fache Vergrößerung mit einem beleuchteten Absehen. Es ist als gewöhnliches Welt-Drop-Item erkennbar

Scope 6x – Dieses Scope hat eine variable 3x-6x Vergrößerung. Es ist als ein seltener Welt-Drop-Gegenstand erkennbar.

Throwables

Verbesserungen wurden an Throwables (Splittergranaten, Betäubungsgranaten und Molotovs) vorgenommen.

Gewicht ändert sich

Splittergranate: Von 12 auf 18 erhöht Molotowcocktail: Von 18 auf 16 reduziert Rauchgranate: Von 16 auf 14 reduziert Betäubungsgranate: Von 14 auf 12 reduziert



Erhöhter Splittergranatenschaden und effektive Reichweite

Zuvor mussten sich die Splitter innerhalb von 2,6 Millionen Spielern befinden, um tödlichen Schaden zu verursachen. Sie verursachen jetzt tödlichen Schaden innerhalb von 3,5 m, mäßigen Schaden von 3,5 m bis 8,5 m und geringen Schaden von 8,5 m bis 10 m.



Blendwirkung der Betäubungsgranaten wurde verbessert

Lassen Sie uns zuerst einige Begriffe erklären. „Direkter Effekt“ ist definiert als Stun-Granate-Explosionen, die innerhalb eines 100º-Winkels des Gesichtsfelds des Spielers auftreten. „Indirekter Effekt“ tritt auf, wenn Betäubungsgranaten außerhalb dieses „direkten Effektbereichs“ explodieren und Spieler sich innerhalb von 5,5 Metern der Explosion befinden Die maximale effektive Reichweite von Betäubungsgranaten wurde auf 20 m erhöht Abhängig von der Entfernung von der Explosion kann der direkte Effekt den Spieler für maximal 5,5 Sekunden und mindestens eine Sekunde (in 20m Entfernung) blenden. Abhängig von der Entfernung von der Explosion kann der indirekte Effekt den Spieler für maximal drei Sekunden blenden. Charaktere, die von einer Betäubungsgranate geblendet werden, bedecken nun ihre Gesichter. Dies ist eine neue Animation. Zuschauer sind jetzt auch geblendet, wenn sie jemanden sehen, der mit einer Betäubungsgranate getroffen wurde Betäubungsgranaten werden nun den Werfer kurz blind und taub machen, wenn sie beim Kochen hinter ihrem Rücken explodieren. Sie können jetzt nicht mehr geblendet ADS anzeigen.



Molotowcocktails haben jetzt neue Effekte und ihr Schaden wurde erhöht.

Molotows können jetzt indirekten Schaden zufügen und Schaden verbrennen (als Schaden im Laufe der Zeit), abhängig davon, ob du direkt in den Flammen stehst oder nicht. Wenn Sie in den Flammen sind, werden Sie beide Arten von Schaden nehmen. Indirekter Schaden (wenn er in den Flammen steht) wurde von 10 auf 12,5 Schaden pro Sekunde erhöht. Nach dem Feuern erhält der Spieler für insgesamt vier Sekunden als Schaden erlittenen Schaden als Zeitschaden (10 Schaden pro Sekunde). Sie können jetzt keine ADS mehr anzeigen, während Sie Brandschaden erleiden. Flammen verbreiten sich nun weiter entlang von Holzoberflächen in Häusern Flammen von Molotovs verbreiten sich weiter, wenn ein weiterer Molotow auf die Flammen geworfen wird. Eine neue Animation wurde für Charaktermodelle hinzugefügt, die an Verbrennungsschäden leiden. Sie werden versuchen, die Flammen mit ihren Händen zu klopfen.



Charakter Bewegung

Wir haben die Bewegungsgeschwindigkeit beim Halten von SRs, LMGs (M249, DP28) und Schrotflinten etwas verringert. Deine ausgerüstete Waffe beeinflusst sowohl deine Sprintgeschwindigkeit als auch deine Laufgeschwindigkeit (normale Bewegungsgeschwindigkeit).

Wir haben die Verzögerung des ersten Schusses entfernt, wenn dein Charakter nicht sprintet

Wenn du eine neue Runde mit bestimmten Waffen machst (M24, Kar98k, S1897, etc.), beschränkt sich die Geschwindigkeit beim Zielen nicht mehr

Der Betrag, den Ihre Kamera nach dem Schuss („Zieldurchschlag“) schüttelt, hängt jetzt von der Menge des erhaltenen Schadens ab.

Boot und Schwimmen Anpassungen

Boote sinken jetzt, wenn sie zerstört werden

Wir haben einige Änderungen an der Art vorgenommen, wie das Schwimmen funktioniert, um die Effektivität des Unterwassereins zu reduzieren.

Wir haben die maximale Tauchzeit von 35 auf 15 Sekunden verringert Wenn du keine Luft mehr hast, nimmst du jetzt 10 Schaden pro Sekunde (ab 4 Schaden pro Sekunde) Wir haben die Wartezeit für die Wiederherstellung der Atemzeit von einer auf vier Sekunden erhöht. (Mit anderen Worten, wenn Sie Ihren Kopf aus dem Wasser heben, dauert es jetzt vier Sekunden, bevor Sie wieder zu Atem kommen)



Die blaue Zonenanzeige oberhalb der Minikarte wurde verbessert

Andere

Auf Erangel wurde in allen Fenstern mit Barren das Glas entfernt.

In Erangel und Miramar wurden 26 Graffiti-Bilder zu Gebäuden hinzugefügt.

Zusätzliche Werbebanner für PGI (PUBG Global Invitational) zu Gebäuden und Werbetafeln auf Erangel und Miramar hinzugefügt

Der Gewinner oder das Team erhält nun ungefähr 8 Sekunden, um seinen Sieg zu feiern, bevor das Spiel endet und die Ergebnisse angezeigt werden.

Zuschauer können auch den Gewinner oder das Team beim Feiern beobachten

Um die Sichtbarkeit der Blauen Zone in der Karte zu verbessern, sind die Bereiche unter der Blauen Zone nun blau gefärbt

Benutzeroberfläche / UX

Der Karte wurde ein Marker hinzugefügt, mit dem die Spieler den Flugweg des Flugzeugs überprüfen können.

Der Pfad ist sichtbar, wenn die Spieler in der Wartelobby sind, bis zu dem Punkt, an dem sie zu ihrem endgültigen Ziel fallen.

Es wurde eine UI-Nachricht hinzugefügt, die anzeigt, wenn Heilungselemente nicht verwendet werden können.

Die Minikarte im Spiel wurde verbessert

Die Minikarte vergrößert oder verkleinert sich jetzt dynamisch, abhängig von der Bewegungsgeschwindigkeit des Charakters. Dadurch wird Ihre Fähigkeit, zu sehen, was Sie umgibt, vergrößert.

Sie können jetzt den Absehenstil und die Farbe auf dem roten Punkt, dem Holo-Visier und dem 2x-Zielfernrohr mit den Zielfernrohr-Nullstelltasten ändern (halten Sie rb, bewegen Sie dann den L-Stick, während ADS: Helligkeit, halten Sie rb und drücken Sie ↑ / ↓: Absehen Formänderung, Farbwechsel)

Performance