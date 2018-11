PUBG Corp, der Entwickler von PlayerUnknown’s Battlegrounds, kündigte heute seinen Plan an das Game zu einem globalen Wettbewerb auszubauen.

Wie die PUBG Corp. vor kurzem bekanntgegeben hat wurde die National PUBG League in Nordamerika und die PUBG Europe League gegründet. Zu diesen beiden Ligen kommen sieben weitere in den Regionen Korea, China, Japan, Chinesisch Taipei / Hongkong / Macau, Südostasien, Lateinamerika und Ozeanien.

Die stärksten Teams aus jeder dieser neun Regionen werden dann zu den globalen Wettbewerben aufsteigen, wo sie gegeneinander antreten werden. Diese internationalen Veranstaltungen finden am Ende jeder Phase, wovon es drei geben wird, nach der Wettkampf-Saison statt. Nach der ersten und zweiten Phase werden kleinere, von Drittanbietern durchgeführte Turniere stattfinden.

Preisgeld in Millionen-Höhe!

In der dritten Phase des Wettbewerbs, also der letzten der Saison, wird die Weltmeisterschaft ausgetragen. Neben Ruhm und Ehre gibt es ein Preisgeld von 2 Millionen US-Dollar zu gewinnen!

Jede der neun globalen Ligen wird innerhalb desselben Zeitraumes ausgeführt und verfügt über einen Standardsatz von Regeln, Einstellungen und Punktesystemen. Die Spiele selbst werden im Kader-Modus ausgetragen. Was bedeutet das? Vier Gamer in einer Mannschaft mit 16 Mannschaften in jeder Region. Der Wettbewerb findet in erster Linie auf den beiden größeren Karten Erangel und Miramar statt. Die Tropen-Map wird vorerst ausgelassen.

Richard Kwon, Chief Marketing Officer der PUBG Corp. sagt: „Wir arbeiten weiter an unserem Ziel, PUBG als Esport zu zementieren und wir sind stolz darauf, heute den nächsten Schritt auf unserem Weg zu präsentieren. Im Laufe der Saison werden die besten PUBG-Spieler der Welt die Chance haben, ihr Können einem globalen Publikum zu demonstrieren und dabei noch tolle Preise zu gewinnen.“

Die PUBG-Profi-Liga soll im Januar 2019 starten.

