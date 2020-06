PC Gaming Show 2020: Alle Informationen und Updates

Normalerweise findet die PC Gaming Show in einem Theater in L.A. statt. Aufgrund der Corona-Krise wird sie dieses Mal allerdings online präsentiert. 2 Stunden dauert das Event Trailer, Gameplay-Material und Interviews präsentiert werden.

Das meiste Material wurde bereits Wochen vor der Show aufgenommen und viele der vorgestellten Spiele werden noch veröffentlicht oder sind bereits schon auf Steam und/oder Epic Store verfügbar.

Nach der Werbung geht es weiter...

Ihr könnt es über Twitch, Youtube und Facebook verfolgen.

Schlussbemerkung der Redaktion

Eva: Die PC Gaming Show 2020 hat viele interessante Spiele vorgestellt. Ich entschuldige mich an diesem Punkt dafür, das 5 oder 6 Games im Live-Ticker nicht aufgelistet sind, da die Trailer schneller raus gehauen wurden als ich tippen konnte. Ich denke dennoch alle wichtigen Titel wurden hier dennoch aufgelistet und die Trailer werde ich nachträglich natürlich noch für euch einfügen.

Live-Ticker der PC Gaming Show 2020

22:16 – Ende der PC Gaming Show 2020

Die PC Gaming Show 2020 endet nun nach etwas mehr als 2 Stunden mit vielen interessanten Spielen.

22:14 – Outlast Trials

Es war eine Weile ruhig geworden um das Co-op Horror Game aus dem Hause Red Barrels. Nun erhalten wir endlich etwas mehr Einblick in Outlast Trials. Es erscheint 2021.

22:10 – Ecape from Tarkov Patch

Nun kommt ein kurzes Video das einen Patch zum bereits 2017 erschienen Ego-Shooter Escape from Tarkov vorstellt.

22:08 – The last Campfire

Wer kennt nicht No Man’s Sky? Hier kommt das neue Game des Entwicklers The last Campfire.

22:03 – Surgeon Simulator 2

Sei ein Arzt oder… Handwerker oder… ich weiß auch nicht in Surgeon Simulator 2. Nach einem Trailer gibt es auch hier wieder ein Interview mit den Entwicklern.

22:21 – Red Sails

Rette deine Leute die gestrandet sind und finde deine Heimat in Red Sails.

21:57 – Metal Hellsinger

Metal und Ego-Shoter sind eine gute Kombi. Das wissen wir schon seit Doom. Doch Metal Hellsinger beweist dies erneut, welche Power dahinter steckt.

21:56 – Twin Mirror

Von den Entwickler von Life is Strange kommt ebenfalls ein neues Spiels. Wir folgen einer neuen spannenden Story in Twin Mirror.

21:53 – New World

Was wäre eine PC Gaming Show ohne ein MMO-Game? Amazon kündigt nun ihr Game New World an.

21:51 – Story of Seasons

Ein simpleres Leben in einem JRPG? Ja oder? Wer möchte das nicht? Erleben können wir dies im Spiel Story of Seasons.

21:46 – Weird West

Von den Entwicklern von Dishonored und Prey wird ebenfalls ein neues Action RPG vorgestellt unter dem Titel Weird West. Danach folgt von den Entwicklern eine kurze Erklärung zu dem Spiel.

21:40 Vorstellung von Indie-Games

Nun werden kurz ein paar Indie-Games vorgestellt.

The Forgotten City

Paradise Killer

Haven

Cartel Tycoon

Trash Sailors

Cris Tales

Alaloth

Shadows of Doubt

21:35 -Blight Bound

Wähle eine Klasse von Helden und begib dich in epische Kämpfe in Blight Bound.

21:33 – Killing Floor 2

Die Entwickler von Killing Floor 2 geben bekannt, das es ein Cross-Play geben wird.

21:30 – Shadow Man Remastered

Shadow Man erschien erstmalig 1999 für N64 und erhält nun ein Remaster für den PC. Endlich können wir den Klassiker auch abseits der Konsole genießen.

21:27 – Mortal Shell

Jetzt kommt ein kurzer Trailer zu Mortal Shell sowie ein ein Video das einen Bosskampf zeigt.

21:22 – Dauntless: Call of the Void

Comic? Helden? Monster? Das beschreibt Dauntless: Call of the Void wohl am besten was uns jetzt vorgestellt wird.

21:18 – Rouge Lords

Spiele das Böse in einer Welt die aus dem Hirn von Tim Burton stammen könnte. Genau so kommt auch das Design von Rouge Lords daher.

21:12 – Mafia: Definitive Edition

Natürlich darf auch Hanger 13 nicht fehlen. Sie zeigen uns einen Trailer zu dem Remake von Mafia unter dem Namen Mafia: Definitive Edition. Ein kurzes Interview erläutert mehr über das Design und mehr.

21:10 – Remain from the Ashes DLC

Nun kommt ein DLC zum bereits veröffentlichten Spiel Remain from the Ashes das euch nur mehr Content für das Game bieten wird.

21:04 – Total War Saga: Troy

Ein weiteres historisch orientiertes Strategie-Spiel wird vorgestellt mit dem Titel Total War Saga: Troy. Release wird 2021 sein. Nach dem Trailer wird eine Grafikkarte im Total War Saga; Troy Design gezeigt, sowie ein bisschen Entwicklungs-Footage.

21:00 – Everspace 2

Erkunde das Weltall, kämpfe und entdecke seine fantastische Vielfalt in Everspace 2.

20:56 – Blankos

Blankos ist ein Spiel in welchem ihr euch kreativ ausleben könnt. Entweder allein oder mit Freunden könnt ihr spielen und selbst kreieren. Nach einem Trailer folgt auch hier ein kurzes Interview.

20:53 – Carto & Project Wingmang

Bei Carto handelt es sich um ein niedliches Indie Game in welchem man eine hübsche Welt erkunden kann. Project Wingmang dagegen gibt Spielern die Chance sich selbst an das Steuer von Kampfgflugzeugen setzten zu können.

20:52 – Fae Tactics

Wer es lieber Retro mag wird sicherlich Spaß in Fae Tactics haben.

20:50 – Prodeus

Ein weiter schneller First-Person-Shooter wie Doom? Warum nicht? Spieler werden sicherlich von Prodeus begeistert sein und die Grafik sieht vielversprechend aus.

20:47 – Godfall

Wir erhalten nun einen Einblick in das Gameplay von Godfall und somit einen Einblick in die unbeschreibliche Welt in welcher wir die Story bald erleben werden. Das Game erscheint 2020 zunächst nur im Epic Store.

20:44 – Evil Genius 2

Erwecke die Böse-Seite in dir in Evil Genius 2. Baue dir dein Reich auf wie es dir gefällt und forsche was das Zeug hält um die Agenten abzuhalten dich zu infiltrieren.

20:37 – Icarus

Der Trailer von Icarus erinnert mich an einen Forest ähnlichen Titel, allerdings mit einem Sci-Fi orientiertem Setting. Denn auch hierbei handelt es sich um ein Survival-Spiel. Nach dem kurzen Trailer erklären die Entwickler kurz was das Game von anderen Games des Genre unterscheidet. Auch hier wird es ein Free-to-Play sein.

20:34 – Humankind

Ein historisches Strategie-Game wird Humankind sein in welchem bis zu 16 Kulturen aufgebaut werden können.

20:31 – Gloomwood

Es flogt der Trailer zu einem Indie Ego-Shooter mit dem Titel Gloomwood. In welchem bis zu 16 Spieler im Co-op zocken können. Auch hier gibt es ein kurzes Interview mit dem Entwickler. Das Game ist im übrigen kostenlos.

20:28 – DwarfHeim

DwarfHeim ist ein Survival-Game dessen Demo jetzt bereits auf Steam verfügbar ist. Testet es doch mal aus, vielleicht ist es was für euch.

20:25 – In Sound Mind

Es kommt ein Psycho-Horror Game mit dem Namen In Sound Mind auf den Markt. Offenbar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X. Der Release ist für 2021 geplant.

20:23 – Persona 4 Golden

Atlus stellt Persona 4 Golden für den PC vor das jetzt auf Steam verfügbar ist. Bisher war die Reihe nur für PlayStation verfügbar, das könnte Hoffnung geben das auch Persona 5 auf den PC kommen könnte.

20:17 – Elite Dangerous: Odyssey

Wir bekommen eine kurze Einleitung ist das Spiel Elite Dangerous: Odyssey, darauf folgt ebenfalls ein Trailer sowie ein Interview mit den Entwicklern. Elite Dangerous ist bereits schon auf dem Markt, das Odyssey Update wird bald folgen.

20:12 – Torchlight 3

Wir sehen ein Trailer zum RPG Torchlight 3 und darauf folgt ein Interview mit den Entwicklern.

20:08 – Valheim

Wer mag sie nicht, die Wickinger? Im Trailer von Valheim wird uns eine interessante fantasiehafte Walt der Wikinger präsentiert.

20:05 – Kurzes Statement zur aktuellen Situation in den USA

Die Moderatoren sprechen über die aktuelle Situation in Amerika, aufgrund der schwarzen Bewegung #BlackLivesMatter und wie wichtig sie ist.

20:00 – Start des Events

Die PC Gaming Show 2020 startet mit einem kurzen Trailer.