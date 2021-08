New World: Offene Beta auf der Gamescom 2021 angekündigt

New World - (C) Amazon Game Studios

Amazon Games hat heute bekanntgegeben, dass vom 9. bis zum 12. September eine “Open Beta” zu New World laufen wird. Damit bekommen alle interessierten Spieler die Möglichkeit, die mysteriöse Insel Aeternum vor dem Launch des Spiels am 28. September zu erkunden.

Amazon Games hat auf der Opening Night Live der gamescom zudem einen neuen Trailer präsentiert, der einige der schönsten und markantesten Regionen, auf die Abenteurer in Aeternum stoßen, vorstellt.

Außerdem zeigt der Trailer die Massenbelagerungen sowie einige der gefährlichen Feinde, die auf der mysteriösen Insel warten.

New World ist ein Open-World-MMORPG, das Spieler während des frühen Zeitalters der Entdeckungen in die unheimliche Wildnis der mysteriösen Insel Aeternum versetzt.

Erfolg hängt in New World nicht nur davon ab, rivalisierende Spieler zu besiegen. Es gilt auch, die Insel selbst zu überwinden, die untote Legionen auf die Spieler loslässt, um sie um jeden Preis von ihren Ufern zu vertreiben. Riesige Belagerungsschlachten, kühne Expeditionen, packende übernatürliche Invasionen und ein ebenso atemberaubendes wie vielseitiges Setting sind die Markenzeichen von New World.

New World kann auf Amazon.com und Steam für PC vorbestellt werden. Die Beta von New World am 9. bis zum 12. September ist für alle Spieler offen, auch jene die es nicht vorbestellt haben.