Palworld: Sakurajima-Update ist jetzt verfügbar

Der Entwickler Pocket Pair hat das mit Spannung erwartete Palworld Sakurajima-Update (v0.3.1) veröffentlicht, das eine Fülle neuer Inhalte und Verbesserungen für das Spiel mit sich bringt. Dieses große Update führt eine neue Insel, neue Spielmodi, Ressourcen und vieles mehr ein, um das Spielerlebnis zu verbessern und die Spielwelt erheblich zu erweitern. Palworld ist ein von Pocket Pair entwickeltes Survival-Spiel, das Elemente des Monsterfangs, des Craftings und des Kampfes miteinander verbindet. Im Game können die Spieler Kreaturen, sogenannte Pals, fangen und trainieren, die dann für verschiedene Aufgaben wie Landwirtschaft, Bauen und Kämpfen eingesetzt werden können.

Palworld erfreut sich großer Beliebtheit und bricht Rekorde bei Early-Access-Verkäufen und gleichzeitigen Spielerzahlen auf Steam. Das Hauptmerkmal dieses Updates ist die Hinzufügung einer neuen Insel namens Sakurajima. Die Spieler können nun dieses neue Gebiet erkunden, in dem es viele neue Freunde zu entdecken gibt. Die Insel befindet sich unter der Kontrolle einer neuen Fraktion, den sogenannten Mondblumen, und die Spieler müssen die Kontrolle über den Turm übernehmen, den sie beschützen, um die Insel aus ihrer Gewalt zu befreien. Das Update führt außerdem eine Arena in der Ausgetrockneten Wüste ein, in der die Spieler in Schlachten gegeneinander antreten können, um die Vorherrschaft zu behaupten. Dieser exklusive Multiplayer-Inhalt verleiht dem Spiel einen neuen Wettbewerbsvorteil.

