Palworld: Inspiration, eine Pokémon-Kopie oder beides?

Über kein Game wurde in letzter Zeit so viel gesprochen wie über den Überraschungshit Palworld. Innerhalb kürzester Zeit erlangte das Spiel auf Steam weltweit eine große Aufmerksamkeit. In dem Game von Pocket Pair geht es darum, in einer Open World eine Basis aufzubauen und einfach nur zu überleben. Dabei helfen einem sogenannte Pals, die stark an die Monster aus Pokémon erinnern. Palworld ist zwar um einiges brutaler, aber hat trotzdem den Ruf eine Kopie von Pokémon zu sein. Entspricht das der Realität oder ist Palworld vielmehr eine Inspiration für Nintendo? Was eher zutrifft oder ob das Game einfach eine Mischung aus beidem ist, möchten wir uns hier anschauen.

In Palworld geht es in erster Linie ums Überleben

Zugegebenermaßen gibt es viele Monster in Palworld, die Ähnlichkeit mit den Kreaturen aus Pokémon haben. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass das Spielprinzip ein ganz anderes ist. Bei Pokémon geht es in fast allen Games darum, Monster zu fangen, acht Orden zu ergattern und gegen die Top Vier sowie einen Champion anzutreten. In Palworld steht hingegen das Überleben im Vordergrund. Spieler finden sich in einer fremden Welt mit Pals wieder. Diese Pals können sie fangen und gemeinsam mit ihnen eine Basis errichten, Gegenstände herstellen oder gegen andere Monster kämpfen. Zudem gibt es in Palworld im Gegensatz zu Pokémon Waffen wie Pistolen, Raketenwerfer und Sturmgewehre. Es geht also um einiges brutaler zu.

Palworld bald auch als Slot Game?

Gelungene Multiplayer-Elemente sorgen für zusätzlichen Spielspaß

In Palworld können sich Spieler untereinander messen und auch gemeinsam mit Freunden zusammenarbeiten. Bei der Xbox ist die Anzahl aktuell auf vier Züchter begrenzt, aber beim PC sind es ganze 32. Diese Multiplayer-Elemente sorgen wenig überraschend für zusätzlichen Spielspaß. Allerdings möchten wir an dieser Stelle erwähnen, dass Palworld im Gegensatz zu Pokémon nicht für die ganz jungen Spieler geeignet ist. Ein Mindestalter von 12 Jahren wird von vielen Experten empfohlen.

Wären rechtliche Schritte durch Nintendo berechtigt?

Nun widmen wir uns der Frage, ob es sich bei Palworld um eine Kopie von Pokémon handelt oder das Game gar eine Inspiration darstellt. Um das zu besser zu verstehen, sollten wir uns überlegen, ob rechtliche Schritte durch Nintendo berechtigt wären. Das lässt sich natürlich gar nicht so leicht sagen, aber Pokémon ist wahrlich nicht das einzige Game, bei dem Monster zu finden sind. Es gibt weitere Franchises wie Digimon, Monster Rancher und Yo-kai Watch. Zudem unterscheidet sich das Spielprinzip bis auf das Fangen und Kämpfen mit Monstern stark von dem, was wir aus den Spielen der Pokémon-Welt kennen. Infolgedessen kommen wir zu dem Schluss, dass Palworld eher als Inspiration und weniger als Kopie gesehen werden sollte.