Palworld für die PS5? – Community Manager streut Gerüchte

Ein spannendes Gerücht kursiert in der Gaming-Community: Ein Community Manager von Pocketpair, dem Entwickler und Herausgeber des beliebten Spiels Palworld, hat möglicherweise angedeutet, dass das Pokémon-ähnliche Survival-Spiel bald auf der PlayStation 5 (PS5) erscheinen könnte. Dies könnte die bereits beeindruckende Popularität dieses Indie-Hits weiter steigern, insbesondere da ein großes Update bevorsteht und Xbox-Nutzer bereits besondere Aufmerksamkeit erhalten haben.

Palworld startete am 19. Januar im Early Access gleichzeitig auf Steam und den Xbox-Konsolen. Bislang waren die Xbox One und die Xbox Series X/S die einzigen Konsolen, auf denen das Spiel verfügbar war. Microsoft setzte stark auf die Konsolenexklusivität von Palworld und fügte es als Day-One-Titel zum Game Pass hinzu. Diese Strategie zahlte sich aus, und das Spiel fand schnell eine große Anhängerschaft.

Das Gerücht über eine mögliche PS5-Version von Palworld kam auf, als Bucky, der globale Community Manager von Pocketpair, eine kryptische Nachricht auf “X.com” (vormals Twitter) postete. Am 22. Juni zeigte Bucky seine Begeisterung für Palworld, indem er den Namen des Spiels mit grünen, schwarzen und weißen Herzen – den Farben der Xbox – umrahmte. Dann fügte er hinzu, dass der Post eine andere Farbe benötige, und schrieb den Namen des Spiels erneut, diesmal mit blauen Herzen, die für die PlayStation stehen. Obwohl noch nichts offiziell bestätigt wurde, deutet dieser Hinweis stark darauf hin, dass Palworld bald auch für PlayStation-Spieler zugänglich sein könnte.

🖤💚🤍Palworld🤍💚🖤

I want to add more hearts, but not sure what colour would fit…hmm…how about….

🖤💚🤍💙Palworld💙🤍💚🖤

Looks good I think!

👀

— Bucky | Palworld (@Bucky_cm) June 22, 2024