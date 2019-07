Videospiele sind sehr realistisch. Manchmal sogar zu realistisch, für jene Personen die sich damit nicht so häufig beschäftigen. GTA5 ist sicher ein Spiel, dass sehr nah an der Realität dran ist. Und dann trifft es einen Politiker.

Letzte Woche hat der pakistanische Generalsekretär von Awami Tehreek, Khurram Nawaz Gandapur, unglaubliche Aufnahmen eines Flugzeugs geteilt, das knapp einem Öltanker aus dem Weg ging, der auf der Landebahn stehen geblieben war. Mit weniger als einem Meter Abstand gelingt es dem Airbus A380, vorzufahren und über das gestoppte Fahrzeug zu schweben, was sonst eine schreckliche Katastrophe gewesen wäre – außer Gandapur schien nicht zu bemerken, dass das Video ein Stunt war, der von Grand Theft Auto 5 stammt.

„Knappe ist das Flugzeug entkommen, das in einer großen Katastrophe hätte enden können“, heißt es in dem jetzt gelöschten Tweet von Gandapur. „Wunderbar, dank des Geistesgegenwärtigkeit des Piloten.“

In Gandapurs Tweet wurden schnell ein paar tausend Retweets gesammelt, aber die meisten Antworten stammten von Leuten, die ihn verspotteten, weil sie nicht erkannten, dass das Video von einem Spiel stammte und nicht echt war. Das ist vermutlich der Grund, warum er es gelöscht hat, aber mann kann immer noch ein Teilarchiv einiger der Antworten hier sehen.

Das fragliche Video stammt von The UiGamer, einem YouTuber, der hauptsächlich Zusammenstellungsvideos von Flugzeugabstürzen und Notlandungen in GTA 5 erstellt.

Gandapur ist jedoch nicht der einzige, der das Video mit echtem Filmmaterial verwechselt. Auf Twitter teilte ein Account namens „Physics-astronomy.org“ das Video seinen 47.000 Anhängern mit und behauptete, das Material sei ein gescheiterter Terroranschlag in Algerien. Dieser Tweet ist noch immer online!

Terrorist attack in Algeria, which fails to work because of the pilot's immense skill pic.twitter.com/vnHXzjSULk

— Physics-astronomy.org (@OrgPhysics) July 9, 2019