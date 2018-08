GTA 5 ist Videospiele-Geschichte. Das war auch schon vorher klar, aber mit dem Überschreiten der100-Millionen-Marke schreibt man seinen Eintrag dicker ins Buch der Rekorde.

In den letzten 8 Monaten konnte sich GTA 5 rund 10 Millionen Mal verkaufen. Das ist deswegen so spannend, weil der Titel erstmals 2013 für Xbox 360 und PlayStation 3 erschienen ist. Danach folgten die Next-Gen-Varianten für PlayStation 4 und Xbox One sowie die PC-Version. GTA Online erfreut sich nach wie vor stetiger Beliebtheit und wird von Rockstar mit neuen Inhalten bestens gepflegt. – Nur Minecraft, Wii Sports und Tetris haben mehr Verkaufszahlen vorzuweisen!

Take Two hat noch andere Titel

Mit NBA 2k18 meldet der amerikanische Publisher, dass man 10 Millionen Stück ausgeliefert habe, phsyisch wie digital versteht sich (bei allen Angaben). Demnach ist es der bisher erfolgreiste Sporttitel ihrer Reihe. Die NBA 2K-Serie konnte bisher 80 Millionen Mal ausgeliefert werden, auch diese Serie wird Take Two demnach weiterverfolgen. Im Herbst erscheint mit NBA 2K Playgrounds 2 ein weiterer Basketball-Titel aus dem Hause Sabre Interactive für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One.

„Das Geschäftsjahr 2019 ist gut angelaufen und die operativen Ergebnisse des ersten Quartals haben unsere Erwartungen übertroffen“, sagte Strauss Zelnick, Chairman und CEO von Take-Two. „Diese Performance wurde durch die unerwartet hohen wiederkehrenden Verbraucherausgaben für Grand Theft Auto Online und NBA 2K18 sowie die anhaltend starke Nachfrage nach Grand Theft Auto 5, die sich mittlerweile auf 100 Millionen verkaufter Einheiten beläuft, getrieben. „Wir freuen uns riesig auf den Start der Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games am 26. Oktober sowie auf die kommenden Veröffentlichungen von NBA 2K19 – dem 20. Jahrestag der Serie und dem 30. Geburtstag des Visual Concepts-Entwicklungsteams – und WWE 2K19. „

Als Publisher würde ich mich auch über die Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 freuen. Immerhin darf man davon ausgehen, dass der Erfolg von GTA 5 nur von einem Red Dead Redemption 2 eingeholt werden kann.

