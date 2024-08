One Piece Odyssey (Switch) – Game Review

Vor einigen Jahren war es bemerkenswert, dass die Switch-Remakes von Pokémon Diamant und Perl nicht von Game Freak, sondern vom kleineren japanischen Studio ILCA entwickelt wurden. Dieses Remake-Projekt war tatsächlich ILCAs erster Versuch, ein Spiel zu entwickeln. Anfang letzten Jahres folgte One Piece Odyssey, ein recht solides JRPG, das auf der langjährigen Franchise über verrückte Piraten basiert. Auch dazu haben wir im letzten Jahr einen ausführlichen Test veröffentlicht. Jetzt hat es endlich seinen Weg auf die Nintendo Switch gefunden, und wir von DailyGame freuen uns, dass es den Sprung fast unbeschadet überstanden hat. Auch wenn One Piece Odyssey optisch etwas gelitten hat, ist es immer noch ein solides und zugängliches Spiel. Es ist eine willkommene Ergänzung zur umfangreichen RPG-Bibliothek der Switch.

Die Geschichte von One Piece Odyssey ist eine Art von „Flaschenepisode“. Sie erzählt die Abenteuer der Strohhutpiraten-Crew, die auf einer mysteriösen Insel namens Waford Schiffbruch erlitten hat. Kurz nach ihrer Ankunft werden sie von einer mysteriösen Gestalt ihrer Kräfte beraubt (die auf lustige Weise dadurch dargestellt werden, dass alle von Level 40 auf 1 fallen). Sie sperrt sie in verschiedene magische Würfel, die auf der Insel verstreut sind. Auch wenn der Spieler einige der Würfel wiederfindet, können die darin enthaltenen Kräfte nur freigesetzt werden, indem sie in Scheinwelten eintauchen, die aus Erinnerungen erschaffen wurden. Dabei müssen sie Prüfungen bestehen, die sie schon einmal bestanden haben, auch wenn die Ereignisse diesmal etwas anders verlaufen, weil die Erinnerung so „verschwommen“ sein kann.

Alles Schnee von gestern

Die Crew macht sich also auf den Weg durch Welten, die auf Erinnerungen an einige ihrer größten Kämpfe basieren, um ihre Kräfte wiederzuerlangen und herauszufinden, was es mit dieser seltsamen Insel auf sich hat. Auch wenn die Handlung an manchen Stellen sehr belanglos erscheint, hat uns der „Greatest Hits“-Ansatz eigentlich gefallen, der verschiedene Höhepunkte aus der langen Geschichte der Strohhüte auf hoher See zusammenfasst. Es macht Spaß, Orte wie Water 7 und Alabasta zu besuchen und die bemerkenswerten Momente der Charaktere zu erleben, die sich dort ereignet haben. Aber es kann auch ein zweischneidiges Schwert sein, da es dazu neigt, viele wichtige Handlungsstränge und Wendungen aus früheren Mangas und Animes zu verderben. Auch die Veränderungen, die sich in einigen Ereignissen durch diese Rückbesinnung ergeben, werden für diejenigen verloren gehen, die sie nie von Anfang an erlebt haben.

Es reicht zu sagen, dass dies eine großartige Nebengeschichte für One-Piece-Fans ist. Aber wenn du neu in der Serie bist oder noch daran arbeitest, dich auf den neuesten Stand zu bringen, könnte die Geschichte für dich nicht annähernd so gut funktionieren. Das Gameplay folgt der typischen RPG-Struktur, die aus der Erkundung einer miteinander verbundenen Oberwelt besteht. Dazu gehört zum Großteil der Besuch von Städten, in denen man Ausrüstung und Nebenquests erhält, und das Eintauchen in verschiedene Dungeons, in denen man Schätze finden, Gegner bekämpfen und Rätsel lösen muss. One Piece Odyssey für die Nintendo Switch ist in der Art und Weise, wie es an das Gameplay herangeht, ein wenig süßlich.

One Piece Odyssey auf der Switch mit eher zähem Gameplay

Aber alle erwarteten Genre-Elemente sind vorhanden und die Dinge bewegen sich im Allgemeinen in einem abwechslungsreichen und schnellen Tempo. Besonders gut gefällt uns, dass jedes Crewmitglied über eine Spezialfähigkeit verfügt. So kann sich Chopper durch enge Räume schlängeln und Luffy kann sich mit seinen gummiartigen Armen an entfernten Vorsprüngen festhalten. Wenn man in Kämpfe verwickelt wird, folgen diese einem relativ einfachen, rundenbasierten Design. Bis zu vier Gruppenmitglieder können angreifen oder verschiedene Fähigkeiten einsetzen, um ihre Feinde zu besiegen. Etwas interessanter wird es dadurch, dass die Kämpfer oft in benachbarte „Zonen“ eingeteilt werden. Diese bestimmen, wer gegen wen antreten darf. Luffy und Nami können sich in einem Gebiet mit zwei Gegnern befinden, während Usopp und Zoro in einem anderen Gebiet mit einem anderen Gegner kämpfen.

Die Gruppenmitglieder in einem Gebiet können ihren Verbündeten nicht helfen, es sei denn, sie verwenden eine Aktion, die sie speziell in dieses Gebiet bringt. Es ist eine relativ kleine Änderung am rundenbasierten Standardkampf. Aber wir fanden es toll, dass die Entscheidungen, die du in jeder Runde triffst, einen strategischen Wert bekommen. Der Kampf fühlt sich etwas interessanter an als in einem traditionellen Dragon Quest, wenn man Faktoren wie Elementarschwächen und ein Dreieck aus Geschwindigkeit, Technik und Stärke berücksichtigt. Nichtsdestoweniger fühlt es sich immer noch wie ein ziemlich standardisiertes System an. Diejenigen unter euch, die etwas Komplizierteres wie „Press Turn“ aus den Shin-Megami-Tensei-Spielen oder die „Boost and Break“-Mechanik aus Octopath Traveler bevorzugen, werden vielleicht enttäuscht sein.

Das Game Design ist Licht und Schatten

Uns gefielen die verschiedenen Funktionen, die das Spiel beschleunigen. Man kann die Kampfgeschwindigkeit durch Drücken des rechten Triggers erhöhen, was die manchmal langwierigen Animationen für bestimmte Angriffe verkürzt. Außerdem kann der Spieler die KI so einstellen, dass sie automatisch für einen kämpft, wenn man auf Trash-Mobs trifft. Natürlich sollte man bei Bossgegnern und viel stärkeren Gegnern das Steuer selbst in die Hand nehmen. Aber wir haben festgestellt, dass die KI fähig genug ist, die meisten typischen Gegner in einem Dungeon ohne größere Probleme zu besiegen. Solche Features tragen dazu bei, dass die Kämpfe nicht zu schwer werden und das Gameplay nicht zu schnell eintönig wird. Jeder gewinnt nach jedem Kampf an Erfahrung, während die Charakterentwicklung durch das Würfelsystem etwas nuancierter gestaltet wird. Bei der Erkundung stößt man immer wieder auf kleine Powerwürfel.

Diese können in Fähigkeiten investiert werden, um das Arsenal der Spielfigur zu erweitern und ihr mehr Macht zu verleihen. Obwohl es sich im Endeffekt um ein sehr einfaches Skill-Tree-System handelt, haben wir es äußerst geschätzt, dass es uns etwas an die Hand gibt, dem wir bei der Entwicklung unserer Charaktere über das Auswendiglernen hinaus folgen können. Es dauert jedoch nicht lange, bis man merkt, dass One Piece Odyssey nicht viele neue Ideen auf den RPG-Tisch bringt. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber es fühlt sich so an, als hätte ILCA eine Gelegenheit verpasst, die Verrücktheit und den besonderen Charakter der IP zu nutzen.

Verpasste Chancen

Zum Beispiel handelt es sich um ein RPG über eine verrückte Gruppe abenteuerlustiger Piraten. Man kann aber nirgendwohin segeln oder die Welt wirklich jenseits der relativ linearen Pfade erkunden, die einem vorgegeben werden. One Piece Odyssey ist ein Spiel, das viel von dem manischen Charme besitzt, für den das Franchise bekannt ist. Allerdings fühlt es sich oft so an, als hätte man einem generischen RPG einfach einen One-Piece-Schliff verpasst. Optisch ist der Titel auf der Switch etwas grob, aber nicht so grob, dass es das Spielerlebnis wesentlich beeinträchtigt. Vor allem im Handheld-Modus wird man immer wieder daran erinnert, dass diese Version ursprünglich für wesentlich leistungsstärkere Hardware entwickelt wurde.

Denn die niedrige Texturqualität, wenig Anti-Aliasing und eine eher weich wirkende Präsentation sorgen für ein „okayes“ Grafikerlebnis. Glücklicherweise läuft das Spiel in Bezug auf die Bildwiederholrate sehr gut. Auch die insgesamt alberne Ästhetik des One Piece-Universums kommt hier gut zur Geltung. One Piece Odyssey ist kein visuelles Vorzeige-Game, aber es ist immer noch eine stabile und tragbare Version dessen, was einmal ein reines Heimkonsolen-RPG war. Die grafischen Abstriche waren aber zu erwarten und beeinträchtigen das Gameplay letztendlich nicht.

Fazit zu One Piece Odyssey für die Nintendo Switch

One Piece Odyssey ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber bleibt hinter den Erwartungen deutlich zurück. Das Spiel fängt den Geist der Serie insgesamt gut ein und bietet einige unterhaltsame Momente. Allerdings wird das Potenzial durch repetitive Aufgaben beziehungsweise Gameplay, eine lineare Geschichte und eine wenig lebendige Welt eingeschränkt. Während eingefleischte Fans die Referenzpunkte und Charaktere zu schätzen wissen, mangelt es dem Spiel an Innovation und Tiefe, die es zu einem echten Highlight machen würden. Es ist ein Spiel, das man gespielt haben sollte, wenn man ein großer One-Piece-Fan ist, aber nicht unbedingt ein Muss für alle.

Review Wertung

6 SCORE One Piece Odyssey ist ein solides Switch-Spiel mit mittelmäßiger Präsentation und leider flachem Gameplay. Detail-Wertung Grafik 7 Sound 7 Gameplay 6 Story 8 Motivation 6 Steuerung 8

