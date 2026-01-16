NVIDIA beendet angeblich RTX 5070 Ti und 5060 Ti mit 16 GB VRAM

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Viele PC-Spieler hatten genau auf diese Modelle gesetzt. Mehr VRAM, mehr Zukunftssicherheit, weniger Sorgen bei kommenden Games. Doch jetzt sorgt ein neuer Bericht für Unruhe in der Hardware-Community: NVIDIA soll die 16-GB-Varianten der GeForce RTX 5070 Ti und RTX 5060 Ti angeblich still und leise einstellen. Ohne große Ankündigung, aber mit spürbaren Folgen. Was zunächst wie ein Gerücht klingt, wird durch mehrere Quellen untermauert und trifft einen wunden Punkt bei vielen, die gerade aufrüsten wollten.

Ausgangspunkt der Meldung ist ein aktueller Bericht von Hardware Unboxed (auf YouTube). Das Team beruft sich auf direkte Gespräche mit Boardpartnern und Händlern nach der CES 2026. Besonders brisant: ASUS, NVIDIAs größter AIB-Partner, soll bestätigt haben, dass die 16-GB-Versionen der RTX 5070 Ti und RTX 5060 Ti nicht mehr produziert werden.

Warum gibt es bald keine RTX 5070 Ti mehr?

Der Grund ist laut ASUS simpel, aber folgenreich: fehlende Liefermengen. Die Produktion wurde gestoppt, und das, was aktuell noch in den Regalen liegt, soll alles sein, was es künftig geben wird. Neue Ware kommt nicht mehr nach.

Auch Händler berichten Ähnliches. In Australien ist es laut mehreren Retailern bereits nicht mehr möglich, neue RTX 5070 Ti 16 GB bei Distributoren zu bestellen (via Twistedvoxel.com). Offiziell gelten die Karten zwar noch nicht als „End of Life“, praktisch sind sie aber kaum noch beschaffbar. Hardware Unboxed selbst stieß auf das Problem, als es eine große RTX-5070-Ti-Übersicht plante, kein einziger Hersteller konnte Karten liefern. Bei uns kann man die 5070 Ti noch „ohne Probleme“ kaufen, wie ein aktueller Check zeigte. Die

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC gibt es aktuell ab 999 Euro (ohne Versandkosten) zu finden. Die Preise ziehen jedoch an. Vor Weihnachten gab es die Grafikkarte noch für unter 950 Euro in unseren Breiten zu kaufen.

Auch die RTX 5060 Ti 16 GB steht vor dem Aus

Besonders bitter für preisbewusste Spieler: Auch die RTX 5060 Ti mit 16 GB VRAM soll faktisch am Ende sein. Laut ASUS wurde die Produktion eingestellt, die Verfügbarkeit ist extrem eingeschränkt. Auch bei uns, nur noch vereinzelt gibt es sie. Händler rechnen nicht damit, dass diese Variante nach dem ersten Quartal überhaupt noch einmal zurückkommt.

Während die 16-GB-Modelle verschwinden, bleiben Karten mit weniger Speicher problemlos verfügbar. Die RTX 5060 mit 8 GB ist weiterhin gut lieferbar, ebenso andere niedrigere VRAM-Konfigurationen. Auch die RTX 5070 mit 12 GB gibt es so gut wie überall. NVIDIA scheint sich angesichts anhaltender Engpässe auf Modelle zu konzentrieren, die günstiger zu produzieren sind. Weniger Speicher bedeutet niedrigere Kosten, aber eben auch weniger Zukunftssicherheit für Käufer. Mit einer 8 GB-Grafikkarte hüpft man nicht weit, wenn man die Ultra-Einstellungen haben möchte.

Offiziell schweigt NVIDIA bisher zu dem Thema. Doch die Aussagen von Partnern und Händlern zeichnen ein klares Bild. Die 16-GB-Versionen der RTX 5070 Ti und 5060 Ti stehen offenbar vor einem leisen Abschied und das zu einem Zeitpunkt, an dem mehr VRAM wichtiger ist denn je. Doch das offensichtliche „Aus“ kommt nicht von irgendwo. Bereits Ende letzten Jahres gab es Spekulationen darüber, dass Nvidia die GPU-Produktion aufgrund der RAM-Krise drastisch senken könnte.

Für dich als Käufer heißt das vor allem eines: Wenn du mit dem Gedanken spielst, eines dieser Modelle zu kaufen, könnte es bald zu spät sein. Und die Frage bleibt, warum ausgerechnet die Varianten verschwinden, die viele als die vernünftigste Wahl gesehen haben.

