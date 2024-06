Nvidia GeForce Now für Xbox-Konsolen? – Aktuelle Leaks deuten darauf hin

Nvidia GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Service, der es dir ermöglicht, Videospiele auf verschiedensten Geräten zu spielen, ohne dass du leistungsstarke Hardware benötigst. Mit der App auf deiner Xbox könntest du bald Spiele direkt von den Servern von Nvidia streamen. Das bedeutet, dass du nicht mehr auf die Hardware-Leistung deiner Konsole angewiesen bist.

Die Gerüchte stammen von eXtas1s, einem ehemaligen Journalisten, der jetzt als verlässlicher Leaker auf “X” (vormals Twitter) aktiv ist. Er postete kürzlich Bilder, die die Nvidia GeForce Now-App auf einer Xbox zeigen. Diese Bilder zeigen, dass Spieler mit einem aktiven Nvidia GeForce Now-Abonnement Spiele direkt auf ihre Xbox streamen können. Das Besondere daran: Die Spiele werden von japanischen Konsolen gestreamt, was die globale Verfügbarkeit und die Leistungsfähigkeit der App unterstreicht.

Nvidia GeForce Now bald für Xbox-Konsolen?

Sollten sich die Leaks bewahrheiten, könnte die Xbox eine Vorreiterrolle in der Cloud-basierten Gaming-Zukunft einnehmen. Microsoft hat bereits mit dem Xbox Game Pass und dem Xbox Cloud Gaming-Service gezeigt, dass sie in Sachen Cloud-Gaming ganz vorne mitspielen. Die Integration von Nvidia GeForce Now könnte das Angebot noch erweitern und dir als Spieler mehr Flexibilität und Auswahl bieten.

👀🔥 OJOOO 🚨 ¿Nvidia GeForce Now integrado en Xbox? Parece que un acuerdo más grande se esconde entre Xbox y Nvidia, y su anuncio puede ser inminente. Varios juegos desde la tienda Xbox da la opción de “jugarlo con GeForce Now”. Profundizaremos en un vídeo hoy. pic.twitter.com/blBFMVGXpm — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) June 28, 2024

Cloud-Gaming bietet dir zahlreiche Vorteile. Du musst dir keine Sorgen mehr über Speicherplatz auf deiner Konsole machen, da die Spiele auf den Servern von Nvidia gespeichert sind. Außerdem kannst du sofort mit dem Spielen beginnen, ohne lange Installationszeiten. Ein Thema das uns seit der Xbox One auch auf Konsolen immer mehr beschäftigt. Ein weiterer Pluspunkt: Selbst ältere oder leistungsschwächere Konsolen können aktuelle Spiele in höchster Qualität darstellen, da die Rechenleistung aus der Cloud kommt. Den Hardware-Verkäufen seiner Xbox würde Microsoft nichts Gutes tun, andererseits verdienen sie bereits mehr über Online-Services.

Noch hat Nvidia oder Microsoft die Integration der GeForce Now-App auf der Xbox nicht offiziell bestätigt. Aber die Leaks und die Reaktionen der Community zeigen, dass großes Interesse besteht. Falls die Partnerschaft offiziell wird, könnte dies ein großer Schritt für die Xbox und das Cloud-Gaming insgesamt sein.