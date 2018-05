Team Ninja hat kürzlich auf Twitter bekannt gegeben, dass Nioh über 2 Millionen Mal verkauft wurde.

Nioh kam im Februar 2017 zum ersten Mal auf die PlayStation 4 und lieferte innerhalb der ersten zwei Wochen mehr als eine Million Exemplare im Einzelhandel und digital aus. Anschließend veröffentlichte Team Ninja kostenlose Updates und drei kostenpflichtige Erweiterungspakete, die das Endspiel um so mehr entwickelten.

Als die Nioh Complete Edition (JP) schließlich kam, wurde angekündigt, sie kurz darauf auf dem PC im November 2017 zu veröffentlichen. Trotz einiger Launch-Probleme hat die PC-Version einige gute Kritiken erhalten. Unseren Spieletest der PS4-Version könnt ihr hier nachlesen!

Thank you everyone for continuing to #DefyDeath. Nioh has now sold over 2 million copies worldwide! Were you able to find all the Kodama during your journey? pic.twitter.com/Nu1DY6OlTo

— Team NINJA (@TeamNINJAStudio) 28. Mai 2018