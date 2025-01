Rise of the Ronin PC: Release bereits im März

Vor mehr als sechs Monaten wurde Rise of the Ronin für die PlayStation 5 veröffentlicht und erhielt hervorragende Kritiken. Nun kommt das Spiel überraschend früh auch für den PC heraus. Entwickelt von Koei Tecmos Team Ninja, bietet Rise of the Ronin eine epische offene Welt mit packenden Kämpfen, verschiedenen Waffen und einer fesselnden Handlung. Fans haben sehnsüchtig auf DLCs und weitere Inhalte gewartet.

Obwohl es noch keine Informationen zu Zusatzinhalten gibt, können viele Spieler bald in die Welt von Rise of the Ronin eintauchen, da Team Ninja angekündigt hat, dass das Spiel bald auf Steam verfügbar sein wird. Laut Ankündigungen auf dem Team Ninja X-Account und YouTube wird Rise of the Ronin am 11. März 2025 zu einem reduzierten Preis für PC erscheinen. „Das Open-World-Spiel, das letztes Jahr für die PS5 veröffentlicht wurde, spielt in der späten Edo-Zeit und ermöglicht den Spielern, ihr eigenes Schicksal als Ronin-Samurai zu gestalten.

Wie viel wird die PC-Version von Rise of the Ronin kosten?

Ab Dienstag, den 11. März 2025 im Handel erhältlich! Die neue Plattform wird verschiedene PC-Features bieten, darunter Unterstützung für ultra-breite Monitore, Ray-Tracing, 120 FPS und 8K-Auflösung. Spieler können für 49,99 Euro in das Spiel eintauchen, das alle Bonusinhalte der PlayStation 5-Version beinhaltet. PC-Spieler können Rise of the Ronin bereits im Voraus erwerben und müssen sich nicht mehr lange gedulden, bis sie das Spiel genießen können.

Worum geht es im Spiel?

Rise of the Ronin ist ein Open-World-Action-Rollenspiel, das von Team Ninja entwickelt wurde und in der Bakumatsu-Ära (späte Edo-Zeit) Japans spielt. Das Spiel wurde ursprünglich für die PlayStation 5 veröffentlicht und erzählt die Geschichte eines namenlosen Samurai, der in einer turbulenten Zeit sein eigenes Schicksal gestaltet. Das Spiel bietet eine Reise durch ein kriegsgebeuteltes Japan und eine Vielzahl von Kämpfen und Entscheidungen, die das Schicksal des Landes beeinflussen können.

