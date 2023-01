Nintendo Switch: Kirby’s Return To Dreamland Deluxe – neue Fähigkeiten, Modi und neuer Epilog!

Das erweiterte Remake soll sehr erweitert werden.

Kirby’s Return To Dreamland Deluxe wurde über die Nintendo Direct im September angekündigt. Je näher der Veröffentlichungstermin rückt, desto mehr Infos sickern über das erweiterte Remake des Nintendo Wii Titels von 2011 durch. So soll Kirby in der Neuauflage über neue Kopierfähigkeiten verfügen. Weitere Neuerungen sind neue Multiplayermöglichkeiten, neue Modi und am Ende soll ein komplett neuer Epilog folgen!

Der Sandmann kommt!

Nicht mehr lange und schon bald dürfen wir das alte Abenteuer in Form von einem erweiterten Remake neu erleben. Laut HAL Laboratory soll Kirby neue Kopierfähigkeiten bekommen. Kirby übernimmt nämlich die Eigenschaften von Gegnern oder Gegenständen die er verschluckt. Die neue Mecha-Fähigkeit konnten wir schon im Trailer beobachten. Eine weitere Möglichkeit soll die Sand-Fähigkeit sein, mit welcher Kirby sich mit dem Bau einer Sandburg schützen können soll. Zudem kann er mit dieser Fähigkeit auch Sand in die Augen der Gegner streuen. Wie gemein! (Um die Fotos zu sehen, einfach dem “pic”-Link klicken.)

#KirbysReturnToDreamLandDeluxe arrives on 24/02, and with it comes a new Copy Ability – Sand! Use it to shift sand into a variety of shapes, from a fist to a castle, and take on even the toughest foes. pic.twitter.com/ovRKImK4gW — Nintendo UK (@NintendoUK) January 11, 2023

Gefährlicher Regentanz

Eine weitere der neuen Attacken soll die “Festival”-Fähigkeit sein. Wer sich an die Tanzeinlagen von Kirby Star Allies erinnert, der weiß, dass Kirby ein begnadeter Tänzer ist, dessen Moves für die Gegner gefährlich sein können. Natürlich hat Kirby zum Tanzen auch ein passendes Outfit parat. (Um die Fotos zu sehen, einfach dem “pic”-Link klicken.)

Ein neuer Epilog

Aber nur neue Fähigkeiten rechtfertigen das Wörtchen “erweitert” in dem erweiterten Remake nicht. So ist mittlerweile auch die Rückseite der Verpackung in die Öffentlichkeit durchgesickert. Darauf sind zahlreiche Infos und Abbildungen. Eine davon ist die Vorstellung des “Magolor Epilogs“, welcher eine zusätzliche Quest am Ende des Titels verspricht. Auch wenn dies noch nicht offiziell bestätigt ist und es sich trotz des sehr authentisch wirkenden Fotos, es sich immer noch um eine Fälschung handeln kann, so klingt der Epilog trotzdem nach einem Extra wie es Nintendo schon immer gemacht hat. Schon im allerersten Super Mario Bros. Titel auf dem NES gab es nach dem Befreien der Prinzessin eine zusätzliche Quest. Diese Verlängerungen des Spielspaßes nach dem Ende hat sich seitdem wie ein roter Faden durch unzählige Nintendo Titel gezogen. Wir können uns also fast sicher sein, dass der Magalor Epilog keine Finte ist. (Um das Foto zu sehen, einfach auf den Link klicken.)

Weitere Neuerungen

Auch sind weitere Neuerungen auf der Rückseite zu erkennen: so wird der Titel über einen Multiplayer verfügen. Zudem wirbt die Verpackung auch für den “Merry Magoland Modus“. Was auch immer hinter diesem Namen steckt, es dürfte für viele spaßige Spielstunden sorgen.

Der Trailer

Hier der Trailer in welchem einem viel gezeigt wird. Vor allem fallen einem gleich die ganzen Neuerungen auf, wenn man den Titel mit der originalen Nintendo Wii Version vergleicht.

Samurai Kirby

In diesem Abenteuer wollen Kirby und seine freundlichen Feinde König Dedede, Meta Knight, und Waddle Dee dem Außerirdischen in Not Magolore helfen. Beim Trailer erkennt man auf den ersten Blick, dass die Grafik überarbeitet worden ist. Kirby kann mit dem Schwert, einer Peitsche oder sogar einem Sonnenschirm kämpfen. Zudem gibt es jetzt die neue Mecha-Kopierfähigkeit mit welcher man Gegner von nah und fern erwischen kann. Zudem kann man Laser feuern. Natürlich gibt es auch wieder Mini-Spiele. Beispielsweise Magolores Büchersatz, aber auch manche aus Vorgängertiteln wie Samurai Kirby welche nun in Kirby’s Return to Dream Land Deluxe wieder vorkommen werden. Sowohl das Hauptspiel als auch die Mini-Spiele können mit bis zu 4 lokalen Spielern gespielt werden. Dabei können auch alle Spieler als unterschiedlich farbige Kirbys spielen.

Es scheint also, dass das erweiterte Remake einige Neuerungen im Petto hat. Vermutlich mehr als von denen wir bis jetzt Kenntnis haben. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe soll am 24.02.2023 auf der Nintendo Switch erscheinen.

Quellen: twitter.com via Nintendo UK; twitter.com via Kirby_JP, reddit.com via Sad_Bat1933reddit.com