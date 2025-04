Nintendo Switch 2: Joy-Cons können verkehrt herum angebracht werden

Die Joy-Cons der Nintendo Switch 2 können verkehrt herum befestigt werden, sodass sie vom Bildschirm des Handhelds weg zeigen. Diese ungewöhnliche Konfiguration scheint eine Nebenwirkung des neuen magnetischen Verbindungssystems der Konsole zu sein, wobei einige Fans sogar spekulieren, dass sie möglicherweise kreative Einsatzmöglichkeiten in Switch-2-Spielen haben könnte. Nintendo verfolgt bereits seit der ersten Switch das Ziel, magnetische Controller zu kommerzialisieren.

Ein Vorhaben, das mit dem Nachfolger nun endlich Realität wird. Durch die magnetische Verbindung anstelle physischer Schienen verspricht die neue Konsole eine einfachere Befestigung und Entfernung der Controller sowie eine geringere Abnutzung, da weniger bewegliche Teile direkt miteinander in Kontakt kommen. Die starken Magnete der Switch 2 sorgen außerdem dafür, dass jeder Joy-Con automatisch in die richtige Position gleitet und das Risiko von Bedienfehlern reduziert wird.

Ein bestimmtes Szenario wird dennoch möglich sein: Die Joy-Cons können auf den jeweils gegenüberliegenden Seiten des Geräts angebracht werden – der rechte Joy-Con in den linken Steckplatz und umgekehrt. Allerdings müssen sie weiterhin korrekt ausgerichtet sein, sodass dieses umgekehrte Setup nur funktioniert, wenn die gesamte Konsole gedreht wird. In diesem Fall würden die Joy-Con-Tasten in Richtung der Rückseite des Geräts zeigen, wie Reddit-Nutzer EJake_ kürzlich bemerkte.

Nintendo Switch 2-Joy-Cons können invertiert angebracht werden

Basierend auf den Reaktionen in sozialen Medien sind einige Nintendo-Fans überzeugt, dass diese ungewöhnliche Controller-Konfiguration absichtlich ermöglicht wurde und tatsächlich spielerische Anwendungen haben könnte. „Das wird garantiert ein Zelda-Rätsel“, schrieb Reddit-Nutzer Spattzzzzz. Andere spekulierten, dass das Umdrehen der Controller als Evolutionsmechanismus in Pokémon-Spielen genutzt werden könnte. Eine weitere kreative Anwendung teilte Reddit-Nutzer Corticalization.

Ein Mehrspieler-Konzept, bei dem eine Person die Konsole verkehrt herum hält, während eine andere Person den Bildschirm betrachtet und Anweisungen gibt. Die Möglichkeit, die Controller verkehrt herum anzubringen, ist jedoch nicht die einzige Neuerung der Switch-2-Joy-Cons. Sie sollen zudem eine Maus-ähnliche Funktionalität unterstützen und größere Analogsticks sowie Schulterknöpfe bieten. Zudem deutet jüngste Patentaktivität darauf hin, dass die Analogsticks ein neues Bewegungserkennungssystem nutzen werden, das weniger anfällig für Abnutzung ist.

Vermutlich als Antwort auf die berüchtigten Drift-Probleme der ursprünglichen Joy-Cons. Allerdings wird dies erst mit dem Marktstart der Konsole am 5. Juni endgültig geklärt werden können, wenn erste Teardowns durchgeführt werden. Die Switch 2 wird für 449,99 Euro erhältlich sein, während zusätzliche Joy-Con-2-Paare für 94,99 Euro angeboten werden.

