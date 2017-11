NieR Produzent Yosuke Saito spricht über die Zukunft der Reihe

NieR Produzent Yosuke Saito wurde in der neuesten Ausgabe von Dengeki PlayStation über die zukünftigen Entwicklungen der Reihe befragt.

„Was das Spiel angeht, bereiten wir uns auf das Setting vor, dass Sie sicher bereits erraten konnten, da wir einen Szenario-Planer rekrutierten“, sagte Saito. „Ich hoffe, Sie werden sich darauf freuen.“

Was die Frage betrifft, ob NieR: Automata-Direktor Yoko Taro der Aufgabe gewachsen ist, sagte Saito:

„Das ist er … Zumindest würde ich das gerne glauben (lacht). Yoko sagt, dass er alles tun wird, solange er Geld dafür bekommt, aber es gibt niemanden, der soviel für Geld machen würde wie dieser Mann. Er will nur das machen, was er will. Also werde ich mein Bestes geben, um explizit zu sagen, was er nicht tun will, um ihn zu dem zu führen, was ich tun möchte (lacht). „

Den neuesten Ableger der NieR-Serie, NieR: Automata, ist bereits für PlayStation 4 und PC verfügbar.