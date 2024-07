Neuer Gameplay-Trailer zu B-Project Ryusei*Fantasia

Dein Telefon ist Dein Tor zur Pflege Deiner Beziehung zu den Idols. Behalte es im Auge, denn das Beantworten von Nachrichten und Anrufen hilft Dir, die Idols unter Deinen Fittichen besser zu verstehen.

Werde ein A&R

Schlüpfe in die fleißige Rolle des A&R (Artist & Repertoire) für die talentierte Idolgruppe B-Project. Du nimmst 14 junge Mitglieder unter deine Aufsicht, von denen jedes eine andere Persönlichkeit und mit Problemen zu kämpfen hat. Es ist deine Aufgabe, sie zu unterstützen, ihnen beim Wachsen zu helfen und sie aufblühen zu lassen!

Entdecke die Anfänge der verschiedenen Idol-Gruppen – KITAKORE, MooNs, THRIVE und KILLER KiNG. Erfahre mehr über ihre Lehrjahre und die Kämpfe, die sie auf dem Weg zum Erfolg hatten. Verfolge die Geschichte, wie sie sich zu einer Gruppe, B-Project, zusammenschließen und auf Japans größter Bühne stehen.

Zu B-Project gibt es auch bereits drei Staffeln und zwar B-Project (2016), B-Project: Zechho Emotion (2019) und B-Project: Passion*Love Call (2023). Letztere ist auf Amazon Prime verfügbar. Der Release von B-Project Ryusei*Fantasia ist für den 15. Juli auf der Nintendo Switch und dem PC via Steam geplant. Wer nicht solange warten kann, kann auf Steam die Demo testen um zu schauen, ob diese Idol Visual Novel was für ihn ist.