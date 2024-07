B-Project Ryusei*Fantasia (PC) – Game Review

B-Project Ryusei*Fantasia ist ein neues Idol-Game aus der Kategorie Joseimuke. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um ein Otome Game, das sei gesagt. Das Franchise um B-Project begann mit dem gleichnamigen Anime von 2016. Darauf folgten zwei weitere Staffeln, Mangas, Mobile Games und nun das erste Spiel für die Nintendo Switch und den PC. In Japan erschien der Titel bereits 2021 für Nintendo Switch, iOS und Android.

Wir übernehmen in B-Project Ryusei*Fantasia die Rolle der A&R Tsubasa (Name kann geändert werden), die bereits im Anime dabei war. Ihre Aufgabe ist es, die vier Idol-Gruppen zu managen, die sich zu B-Project zusammengeschlossen haben. Gemeinsam erleben sie die Herausforderungen des Showbusiness und kämpfen sich durch diverse Situationen, Rückschläge und Skandale, die mit der neu gewonnenen Bekanntheit einhergehen. Die Story setzt an dem Punkt an, an dem B-Project seinen großen Auftritt im JAPAN DOME hinter sich hat und sich nun darauf vorbereitet, eine Tour auf weiteren großen Bühnen aufzutreten.

Manage als A&R die vier Idol Groups

B-Project setzt sich aus den vier Boybands KitaKore, THRIVE, MooNs und KiLLER KiNG zusammen. Das Projekt startete zuerst mit zehn Idols, bestehend aus den ersten drei Gruppen. KiLLER KiNG trat dem Projekt erst später bei, konnte sich aber gut etablieren, obwohl sie von allen Gruppen bisher noch keinen Nummer-1-Hit landen konnten. Wie bereits gesagt, ist es hier nicht das Ziel des Spiels, einen der Charaktere zu daten. Der Fokus liegt ganz klar auf der Story und den Hürden, die B-Project auf ihrem Weg überwinden müssen.

KitaKore (2 Idols)

Tomohisa Kitakado wird oft als Prinz betitelt. Er ist intelligent und kommt aus einer wohlhabenden Familie, die in vielen Bereichen tätig ist. Obwohl er anders aufwuchs als die meisten aus B-Project, ist er keineswegs arrogant oder eingebildet. Er besitzt gute Führungsqualitäten und ist hilfsbereit gegenüber allen, die Unterstützung benötigen. Leider versteckt er seine eigenen Probleme hinter seiner höflichen Fassade.

Ryuji Kurekuni ist das zweite Mitglied von KitaKore. Er ist ebenfalls in gutem Hause aufgewachsen, besitzt aber eine scharfe Zunge. Er hat ein besonderes Auge für Mode und Design. Obwohl er anfangs kühl und distanziert wirkt, hat er das Herz am rechten Fleck. Er steht eher auf feminine Dinge, kann es aber selbst nicht leiden, als Frau verwechselt zu werden. Ryuji gehört seit dem Anime schon zu meinen heimlichen Favoriten.

THRIVE (3 Idols)

Das erste Mitglied ist Kento Aizome, der durchaus verstanden hat, dass er gut aussieht und weiß, wie er das einsetzen kann. Er flirtet unheimlich gerne und geht oft mit Frauen aus. Es ist klar, dass er in die Kategorie Narzisst passt, was sich auch darin zeigt, dass er gerne mal die Schuld bei anderen sucht, anstatt bei sich selbst. Aber er ist keineswegs dumm und weiß seine Umgebung genau zu beobachten. Er gehört leider zu den beiden Mitgliedern von B-Project, mit denen ich mich eher schwer tue, sie zu mögen.

Goshi Kaneshiro ist meine Nummer 1 unter meinen B-Project-Favoriten und das schon seit dem Anime. Er wirkt nach außen hin schroff, ist aber eigentlich sehr zugänglich und hilfsbereit. Er besitzt ein unglaublich feines Gespür für Ton und Sound und ist in vielen Musikgenres bewandert. Durch sein Talent im Musikbereich verbrachte er sogar einige Zeit in Amerika, wo er noch stärker mit verschiedenen Genres in Kontakt kam. Leider kommt sein großes Talent auch mit einer gewissen Starrköpfigkeit daher, weshalb es ihm schwerfällt, in Teams zu arbeiten.

THRIVEs letztes Mitglied ist Yuta Ashu, ein absoluter Sonnenschein. Er hat eine ausdrucksstarke und fröhliche Persönlichkeit. Er knüpft leicht Bande mit anderen Menschen, was er wohl seiner aufgeschlossenen, aber doch leicht naiven Art zu verdanken hat. Er neigt dazu, sich an andere zu binden, was vor allem auf seine beiden Teamkollegen zutrifft, aber auch auf die anderen Mitglieder von B-Project.

MooNs (5 Idols)

Anführer von MooNs ist Kazuna Masunaga. Er nimmt seine Rolle als Leader sehr ernst, was wohl seinem Hang zum Perfektionismus zu verdanken ist, denn eigentlich hadert er stark mit seinem Selbstwertgefühl. Er ist klug und hilfsbereit, steht sich aber oft selbst im Weg, da er versucht, in allem der Beste zu sein und somit auch gerne mal zur Eifersucht neigt.

Momotaro Onzai kann man am besten als sanfte Seele bezeichnen. Auch wenn er nicht so wirkt, ist Teamwork ihm sehr wichtig. Er tut sich durchaus schwer damit, Emotionen zu zeigen, und hadert ebenfalls gerne mal mit seinem Selbstwertgefühl. Er ist eher wortkarg, blüht jedoch unter Menschen auf, bei denen er sich wohlfühlt. Dazu gehören in erster Linie seine Teamkameraden von MooNs.

Mein dritter und letzter Favorit aus dem B-Project-Universum ist Hikaru Osari. Hikaru sprudelt nur so vor positiver Energie. Er ist laut, fröhlich und immer fleißig bei der Arbeit. Durch seine Offenheit knüpft er schnell Kontakte mit anderen, vor allem bei jungen Fans ist er sehr beliebt. Allerdings versteckt er hinter seiner lauten Fassade die Angst vor seiner chronischen Krankheit, mit der er hin und wieder zu kämpfen hat.

Mikado Sekimura ist Nummer zwei meiner Charaktere, die ich nicht so berauschend finde. Einerseits ist er smart und sehr professionell, andererseits ist er ein brutaler Otaku. Besonders seine Art zu reden, die übertrieben und geschwollen wirkt, schreckt mich ab. Dennoch muss man Mikado hoch anrechnen, wie feinfühlig er in Bezug auf seine Kameraden ist. Er bemerkt Veränderungen bei seinen Freunden schnell, vor allem bei Momotaro, da die beiden sich insgesamt sehr nahe stehen.

Das fünfte Mitglied ist Nome Tatsuhiro. Er ist ein eher ruhiger Geselle, der sehr stark auf seine Gesundheit und Ernährung achtet. Er achtet sehr auf sein Umfeld und auf die Stimmung innerhalb von B-Project. Er tut sich schwer mit Frauen, vor allem wenn er mit ihnen allein ist. Auch hadert er mit einigen Aufgaben, die zum Idol-Dasein gehören. Aber selbst dann gibt er sein Bestes und kämpft sich durch.

KiLLER KiNG (4 Idols)

Akane Fudo ist ein freundlicher und fröhlicher Charakter mit großem Enthusiasmus. Er tut sich jedoch schwer im Umgang mit den Mitgliedern von THRIVE. Eigentlich sollte Akane bereits mit ihnen debütieren, doch dann wurde THRIVE nur als Dreiergespann vorgestellt. Seitdem hadert er mit Minderwertigkeitskomplexen, die er hinter seiner fröhlichen Fassade versteckt.

Yuduki Teramitsu ist der sanftere und introvertiertere der Zwillingsbrüder. Er ist vor allem künstlerisch begabt und wesentlich geerdeter als sein Bruder. Er liest gerne und genießt seine Ruhe, da er sonst immer ein Auge auf seinen Bruder haben muss.

Der andere Zwilling ist Haruhi Teramitsu, das komplette Gegenteil seines Bruders. Er ist offen und gut darin, soziale Kontakte zu knüpfen. Er liebt die Aufmerksamkeit und geizt nicht damit, seine Talente zu zeigen. Er neigt jedoch dazu, Entscheidungen nicht zu überdenken und impulsiv zu handeln, weshalb sein Bruder ihn immer im Blick hat.

Zu guter Letzt haben wir Miroku Shingari. Er ist ruhig und ernsthaft und geht auch so an seine Aufgaben heran. Hindernisse sind für ihn dazu da, um überwunden zu werden, und er lernt gerne neue Dinge, die er sich selbst erarbeitet. Er ist zudem ein guter Koch.

Lehn dich zurück und genieße

B-Project Ryusei*Fantasia konzentriert sich stark auf die Story und bietet eigentlich nicht viele Gameplay-Elemente. Es gibt keine Entscheidungen, die man während der Story treffen muss; diese kommen eher in Form von Textnachrichten und Telefonaten. Während du in der Story voranschreitest, erhältst du Nachrichten auf deinem Handy, die du beantworten oder ignorieren kannst. Hier stellen dir die Idols oft Fragen, auf die du mehrere Antwortmöglichkeiten hast. Je nachdem, welche Antwort du gibst, kannst du die Side-Stories der entsprechenden Personen freischalten.

Solltest du mit einer Entscheidung einmal nicht zufrieden sein, kannst du die doch recht human gesetzten Auto-Save-Punkte nutzen und das Spiel zu einem früheren Punkt erneut laden. Da es zwei Enden zu entdecken gibt, empfiehlt es sich, beim ersten Durchspielen entspannt nach eigenen Präferenzen vorzugehen, da du auf jeden Fall eines der beiden Enden erreichen wirst.

Auch Anrufe können angenommen oder abgelehnt werden. Da einige Telefonate jedoch wichtig für die Story sind, gibt es auch welche, die du annehmen musst. Wenn du zudem deine Bindung mit einem der Idols vertieft hast, schicken diese dir auch Voice-Mails, die du abhören kannst.

Wie schon erwähnt, bietet B-Project Ryusei*Fantasia keine Romanzen, doch das heißt nicht, dass ihr gänzlich im Trockenen liegt. Auch wenn es eher subtil ist, haben alle 14 Idols eine tiefe Bindung zu ihrer A&R und zeigen dies gerne mit kleinen Komplimenten oder Handlungen. Es ist natürlich nichts im Ausmaß wie in Otome Games, kann jedoch dennoch einige Schmetterlinge im Bauch auslösen.

An diesem Punkt muss ich allerdings erwähnen, dass das Game einige Zeit in Anspruch nimmt, bis die Story wirklich in Fahrt kommt. Die erste Zeit besteht hauptsächlich aus Rückblicken, was für Neulinge im B-Project-Universum gut ist, aber für eingefleischte Fans möglicherweise langweilig werden könnte. Ich muss sagen, dass es erst nach etwa 6 Stunden anfing, interessant und spannend zu werden – eigentlich zu viel Zeit für ein Game, das hauptsächlich von der Story lebt.

Side-Stories, Musik und Extras

Neben der Haupthandlung, die zwei Enden besitzt, gibt es noch diverse Extras. Die Side-Stories schaltet ihr mit euren Antworten auf Textnachrichten frei. Sie konzentrieren sich vor allem auf die Zeit der Charaktere, als sie noch jünger waren – ungefähr zu der Zeit, als sie sich im Bambi-Programm (dem Programm für Neulinge) befanden. Es gibt 3 Episoden, die allerdings mit 10-15 Minuten doch recht kurz geraten sind.

Des Weiteren gibt es die Special Stories. Diese sind von Anfang an freigeschaltet und erzählen zusätzliche Geschichten aus dem Leben der Idols, allerdings ohne ihre A&R. Diese Stories sind zudem nicht vertont und bestehen aus 3-6 Kapiteln, die jeweils etwa 10-15 Minuten dauern.

Für Fans des Franchises gibt es natürlich auch viele Songs zu entdecken, die ihr unter den Extras abspielen könnt. Viele davon sind auch an bestimmten Stellen in der Story eingebaut, werden dort jedoch nur kurz angespielt. Wer alle Lieder hören möchte, muss dies also über das Extra-Musik-Menü tun.

Fazit zu B-Project Ryusei*Fantasia

B-Project Ryusei*Fantasia (PC) bietet eine Vielzahl an Inhalten mit einer guten Story und interessanten Extra-Geschichten. Das Spiel ist sicherlich für viele Fans von B-Project geeignet, auch wenn ich mir mehr Fokus auf den Musikteil gewünscht hätte, ähnlich wie es bei Jack Jeanne der Fall war. Das hätte den Spielern etwas mehr zu tun gegeben und die Möglichkeit, neuen Fans die Musik zu zeigen, die B-Project als Idol-Genre ausmacht.

Dank der Rückblicke ist das Game auch für Neueinsteiger geeignet, ich empfehle jedoch, vorher die Anime-Staffeln zu schauen. 14 Charaktere, die dauerhaft auf dem Bildschirm präsent sind, können verwirrend und anstrengend sein, da man sich anfangs schwer tun könnte, sich alle Namen und Gesichter zu merken.

Review Wertung

8 SCORE B-Project erobert weiterhin die Herzen der Fans. Detail-Wertung Grafik 10 Sound 10 Gameplay 7 Story 8 Motivation 7

