Neue Nintendo Switch Pakete erscheinen im Oktober!

Da kann Weihnachten kommen.

Am 20. Oktober wird die Welt der Gaming-Fans mit neuen Angeboten von Nintendo aufgemischt. Neben den bereits heiß ersehnten Veröffentlichungen von Spielen wie “Super Mario Bros. Wonder” wird Nintendo auch zwei neue aufregende Switch Pakete auf den Markt bringen, die die Herzen der Spieler höher schlagen lassen.

Das erste Highlight sind die Nintendo Switch Lite-Konsolen, die in den faszinierenden Farben Koralle und Türkis erhältlich sein werden. Doch das Besondere an diesen Konsolen ist ihr Design, das von dem beliebten Spiel “Animal Crossing: New Horizons” inspiriert ist. Die Pakete enthalten nicht nur die Konsole selbst, sondern auch eine vorinstallierte Version von “Animal Crossing: New Horizons”. Damit können Spieler in die Welt der liebenswerten Tierbewohner eintauchen und ihre eigene paradiesische Insel gestalten.

Neue Switch Lite im Animal Crossing Design passend zum Weihnachtsgeschäft

Die kompakte und handliche Nintendo Switch Lite ist perfekt für unterwegs oder gemütliche Gaming-Sessions auf der Couch geeignet. Diese Konsolen sind für alle Spiele geeignet, die den Handheld-Modus der Nintendo Switch unterstützen, darunter auch Titel wie “Mario Kart 8 Deluxe” und “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”. Zusätzlich dazu wird das brandneue Spiel “Super Mario Bros. Wonder” am selben Tag veröffentlicht.

Doch das ist noch nicht alles. Nintendo hat auch ein Nintendo Switch Sports-Paket geschnürt, das ebenfalls am 20. Oktober erhältlich sein wird. Dieses Paket enthält eine Nintendo Switch-Konsole mit Joy-Con-Controllern in den knalligen Farben Neon-Rot und Neon-Blau. Als besonderes Highlight ist das Spiel “Nintendo Switch Sports” bereits vorinstalliert, sodass Spieler direkt loslegen können. Doch damit nicht genug, denn im Paket befindet sich auch ein praktischer Beingurt und ein Code für eine dreimonatige Nintendo Switch Online-Einzelmitgliedschaft.

“Nintendo Switch Sports” bietet Spielern die Möglichkeit, sich in sieben actiongeladenen Sportarten zu messen, darunter Volleyball, Badminton, Bowling, Fußball, Tennis, Golf und der aufregende Schwertkampf Chanbara. Fußballfans können den mitgelieferten Beingurt nutzen, um in packenden Matches unhaltbare Schüsse abzugeben. Das Spiel verspricht stundenlangen Spielspaß und Wettbewerb für die ganze Familie.

Diese neuen Nintendo Switch-Pakete sind eine perfekte Gelegenheit für Gamer, in die aufregende Welt der Nintendo-Spiele einzutauchen oder ihre Sammlung zu erweitern. Ab dem 20. Oktober sind die Pakete im Handel erhältlich, sodass Spieler weltweit in spannende Abenteuer eintauchen können. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich diese aufregenden Angebote zu sichern und die Nintendo Switch-Erfahrung auf ein neues Level zu heben.