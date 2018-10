Bethesda gehörte in der Vergangenheit zu den Publishern die Nintendo-Konsolen links liegen gelassen haben. Mit dem Nintendo Switch hat sich irgendwie alles verändert, auch die Haltung des Publishers gegenüber die Hybrid-Konsole.

Irgendwie scheint es als hätte man Spaß daran gefunden. Der Erfolg der bisherigen Releases war überraschend. Die Switch ist eben kein Garant für Ego-Shooter mit Prachtgrafik und 60 FPS.

Die Frage: Wie wird die Zukunft zwischen Bethesda und Nintendo weitergehen? Immerhin hätte Wolfenstein 2: The New Colossus wesentlich mehr Käufer angelockt, wenn es zeitgleich mit der Xbox One-, PS4- und PC-Version erschienen wäre, und nicht später. Beim kommenden Doom Eternal passiert das nicht, hier erscheint die Hybrid-Version gleichzeitig.

Laut Behtesda’s Boss Pete Hines erscheint das nächste Wolfenstein-Game auf jedem Fall auf der Nintendo Switch. Im Gespräch mit Gamespot.com auf der PAX Australia bezieht sich Hines auf Wolfenstein: Youndblood? Oder redet er doch von Wolfenstein 3?

Immerhin ist Wolfenstein: Youndblood technisch gesehen das „nächste“ Game der Serie und für 2019 geplant. Bisher wurde es nur für PC, Xbox One und PS4 angekündigt – es gab (noch) keinen Hinweis auf eine Switch-Version.

Wie auch immer. Hines hat uns verwirrt. Egal. Das nächste Wolfenstein erscheint ganz sicher für Nintendo Switch. Ende der Aussage.

