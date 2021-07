Nacon Connect 2021: Das gab es alles zu sehen – Ein Überblick

Vampire: The Masquerade – Swansong auf der Nacon Connect 2021.

Während der NACON CONNECT 2021 gab das Unternehmen zahlreiche Einblicke in kommende Spiele- sowie Peripherie-Neuheiten, auf die sich Fans freuen können. Eine Zusammenfassung gibt einen Überblick über alle Ankündigungen des Abends.

Während der NACON CONNECT 2021 wurden Projekte gezeigt, nach denen viele Fans bereits Ausschau halten, wie zum Beispiel Vampire: The Masquerade – Swansong (Big Bad Wolf), Steelrising (Spiders) und das von vielen mit Spannung erwartete Test Drive Unlimited Solar Crown (KT Racing).

Zudem wurden mehrere Titel angekündigt, die sich noch in der Entwicklung befinden: Ad Infinitum (Hekate), Clash: Artifacts of Chaos (Ace Team) und RoboCop: Rogue City (Teyon).

Die Zubehörexperten von NACON und RIG waren ebenfalls vertreten. Sie gewährten einen exklusiven ersten Blick auf eine Reihe neuer Produkte, die die Besitzer von Xbox One, Xbox Series X|S, PC und PlayStation®5 lieben werden.

Mit rund 20 Trailern, neuen Inhalten und Gastauftritten wie denen von Sébastien Loeb (WRC 10), The Bloody Beetroots (RiMS Racing) und Profi-Skateboarder Daewon Song (Session.) präsentierte NACON ein vielseitiges Line-Up, das für alle etwas bereithielt, egal ob Renn-, Sport-, Roguelike-, Action-Adventure- oder Simulator-Fan.

Vampire: The Masquerade – Swansong

Galeb, einer der drei spielbaren Charaktere von Vampire: The Masquerade – Swansong (Big Bad Wolf), ist ein 300 Jahre alter Vampir. Gerecht und wenig sentimental spielt Galeb eine zentrale Rolle in den Ereignissen, die sich auf die Camarilla auswirken, den Geheimbund, dem die meisten Vampire angehören.

Der Herr der Ringe: Gollum

Harald Riegler, Produzent bei Daedalic Entertainment, verrät in einem exklusiven Interview neue Details zu Der Herr der Ringe: Gollum. In diesem Action-Adventure, das Stealth- und Parkour-Elemente miteinander verknüpft, schlüpfen die Spieler in die Rolle einer der kompliziertesten und bekanntesten Figuren von J.R.R Tolkien.

Geplagt und ständig hin- und hergerissen zwischen zwei Persönlichkeiten ist Gollum kein traditioneller Held, aber dennoch die zentrale Figur in dieser Geschichte, die ihn von Mordor bis in die Tiefen von Moria führt.

Steelrising

Vorgestellt von Jehanne Rousseau, Gründerin und Creative Director von Entwicklungsstudio Spiders, bot Steelrising einen ersten Blick auf das Kampf-Gameplay von Steelrising, das eines der Kernstücke der Spielerfahrung ist. Dieses Action-Adventure spielt in einem alternativen Paris des 18. Jahrhunderts, in dem die Kämpfe fordernd sind und jede Fehleinschätzung tödlich sein kann.

Blood Bowl 3

Witziger und brutaler als je zuvor wurde der Kampagnen-Modus von Blood Bowl 3 in einem Interview mit Yoann Drulhe vorgestellt, Lead Cinematic Artist bei Cyanide. Blood Bowl 3 wird im Februar 2022 für PC und Konsolen veröffentlicht.

RoboCop: Rogue City

Spieler schlüpfen in diesem Ego-Shooter in die Rolle von Alex Murphy – alias RoboCop, halb Mensch, halb Maschine und vollständig Cop.

Das Entwicklerstudio Teyon schafft eine eigene Geschichte im Universum des Franchises, in der es die Aufgabe sein wird, die Stadt Detroit zu beschützen.

Roguebook

Nach seinem Start am 17. Juni gibt es in Kürze bereits weitere Inhalte für Roguebook. Für den von Abrakam entwickelten und von Richard Garfield, dem Schöpfer von Magic: The Gathering™, mitgestalteten Roguelike-Deckbuilder wird in Kürze das erste kostenlose Update verfügbar sein.

Ad Infinitum

NACON arbeitet mit dem deutschen Studio Hekate, dem Entwicklerteam hinter Ad Infinitum, zusammen an einem neuen, story-basierten Horrorspiel-Franchise. Der erste Trailer gibt einen Einblick in die Albträume eines Soldaten des Ersten Weltkriegs und demonstriert die düstere Atmosphäre des Spiels.

Rogue Lords

Weitere Details zu Rogue Lords (Cyanide, Leikir Studio), das teuflische Roguelike, in dem Schummeln Teil des Spiels ist, werden im neuen Gameplay-Trailer enthüllt – zusammen mit dem Veröffentlichungsdatum für PC: 30. September 2021.

Clash: Artifacts of Chaos

Clash: Artifacts of Chaos, entwickelt von ACE Team, ein talentiertes chilenisches Entwicklerstudio wurde im Zuge der NACON CONNECT offiziell angekündigt. Im Spiel gilt es, die einzigartige Welt Zenozoik zu erkunden und ihre stärksten Krieger zu bekämpfen, während dabei die seltsamen, rituellen Regeln respektiert werden müssen.

Session

Der in 2006 vom Thrasher Magazine als Skater des Jahres ausgezeichnete und 2017 in die Skateboarding Hall of Fame aufgenommene Daewon Song ehrt NACON, indem er Session. vorstellt, den neuen Skateboarding-Titel von crea-ture Studios Inc.. Hierbei fand sich auch die Gelegenheit, das neue Update anzukündigen, das ab heute im Early Access auf Steam (PC), Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar ist.

Rugby 22

NACON und Eko Software zeigten den ersten Trailer zu Rugby 22, das im Januar 2022 erscheint.

RiMS Racing

Für die Vorstellung von RiMS Racing von Entwicklerstudio RaceWard wurde das Mikrofon an Sir Bob Cornelius Rifo von der Gruppe The Bloody Beetroots übergeben, der seinen Beitrag zum Original-Soundtrack des Spiels und den Start der Vorbestellungen auf Konsolen und PC ankündigte.

WRC 10

Der neunfache WRC-Weltmeister Sébastien Loeb war während der Konferenz als angesehener Botschafter für WRC 10 (KT Racing) tätig. NACON war begeistert, ihn als Ehrengast begrüßen zu können, um über die neue Auflage des Spiels zu sprechen, in der auch die 50 Jahre FIA World Rally Championship gefeiert werden.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Für Test Drive Unlimited Solar Crown gab es einen neuen Cinematic-Trailer, der enthüllte, welche Stadt die Fans des Kultfranchises erkunden werden: Es ist Hongkong. Ein Interview mit Amaury Beyris und Alain Jarniou, Game Director bzw. Creative Director bei KT Racing, brachte weitere Details zu einigen der Features des Titels ans Licht. Test Drive Unlimited Solar Crown erscheint am 22. September 2022.

LIFE auf der Nacon Connect 2021

Die LIFE-Reihe bietet neue Erfahrungen für Fans von Simulationen.

Chef Life: A Restaurant Simulator (Cyanide) versetzt die Spieler an die Spitze eines Restaurants, das von oben bis unten verwaltet werden muss – von der Bevorratung der Küche bis hin zum Servieren an den Tischen.

(Cyanide) versetzt die Spieler an die Spitze eines Restaurants, das von oben bis unten verwaltet werden muss – von der Bevorratung der Küche bis hin zum Servieren an den Tischen. Hotel Life: A Resort Simulator (RingZero) ist ein Hotelsimulator, der die Spieler hinter die Kulissen eines idyllischen Urlaubsortes führt.

(RingZero) ist ein Hotelsimulator, der die Spieler hinter die Kulissen eines idyllischen Urlaubsortes führt. In Train Life: A Railway Simulator (Simteract) übernehmen die Spieler das Steuer von Zügen – unter ihnen bekannte Schienenfahrzeuge – und zum ersten Mal in einem Simulator des Genres leiten Spieler ebenfalls die Entwicklung eines Unternehmens. Train Life: A Railway Simulator ist ab 15. Juli im Early Access verfügbar.

Yannick Allaert, Head of Accessories bei NACON, ließ einige der Highlights des Jahres Revue passieren. Auch enthüllte er neue Projekte, die sich derzeit in der Entwicklung befinden – darunter neues offizielles Zubehör für die Xbox- und PlayStation 5-Konsolen.

NACON MG-X Series für Smartphones – Designed For Xbox

Die MG-X und MG-X PRO Smartphone-Controller wurden kreiert, um Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten eine besondere Gaming-Erfahrung zu bieten. Die MG-X-Serie ist mit allen Android-Smartphones bis 6,7 Zoll kompatibel und wird im Herbst in Europa und Nordamerika erscheinen.

NACON Revolution X Pro Controller – Xbox Series X/S, Xbox One & PC

Der neue Premium-Controller „Revolution X“ profitiert von NACONs umfangreichem Know-how, was Funktionen, Komfort und individuelle Anpassung angeht. Auf der Xbox Series X/S, der Xbox One und dem PC bietet der Revolution X eine breite Palette manueller und Software-Anpassungsmöglichkeiten sowie Unterstützung von Dolby Atmos für Kopfhörer. Der Revolution X kommt im Herbst 2021 auf den Markt und wird einen neuen Performance-Standard ins Wettbewerbs-Gaming einführen.

RIG 400 HS & RIG 500 PRO HS GEN 2 – Headsets für PlayStation 5 (PS5)

Während der NACON CONNECT gewährten die RIG-Teams einen ersten exklusiven Blick auf ihre neue Audio-Peripherie für die PlayStation®5. Mit zwei neuen Headsets, dem RIG 500 PRO HS GEN 2 und dem RIG 400 HS, können PS5-Besitzer nun die gute Audioqualität und den Komfort genießen, die RIG bei vielen so beliebt macht. Weitere Details folgen in Kürze.

RIG 200 HS Stream Mic für PlayStation 5

RIG erweitert seine Produktpalette um ein offiziell lizenziertes Streaming-Mikrofon für PlayStation 5. Das RIG 200 HS Stream Mic, das sich derzeit in der Entwicklung befindet, verfügt über ein Metallic-Finish und eine Technik, die speziell auf die Aufnahme und das Streaming von Sprache auf PS5 ausgelegt ist.

NACON Daija Arcade-Stick – PlayStation 5

Zum Abschluss kündigte Yannick Allaert im Namen des NACON-Teams die bevorstehende Veröffentlichung des neuen, offiziell lizenzierten Daija Arcade Sticks für PS5 an. Der bereits für PS4 erhältliche Arcade-Stick, der in Zusammenarbeit mit der Pro-Gamerin Marie-Laure ‚Kayane‘ Norindr entwickelt wurde, hat für seine Ergonomie und die SANWA-Komponenten von zahllosen Gamern viel Lob erhalten