Der Trailer zum kommenden Sonic-Film, der Anfang der Woche veröffentlicht wurde, sorgte für einige Kritik. Einige fanden es ein bisschen zu kitschig, aber das wäre nicht das Problem. Viel mehr wurde das Design des blauen Igels kritisiert. Immerhin hat Sonic im Film gruselig menschliche Zähne und auch sonst wirkt die CGI-Darstellung vom Film nicht so nett wie die Videospiel-Adaption.

Regisseur Jeff Fowler hat zu den Korrekturen, die stattfinden werden, getwittert.

„Danke für die Unterstützung. Und die Kritik “, sagte er. „Die Botschaft ist laut und klar… Ihr seid mit dem Design nicht zufrieden und möchtet Änderungen. Diese werden passieren. Jeder bei Paramount & Sega ist fest entschlossen, diesen Charakter zu dem BESTEN zu machen, der er sein kann… “

Fowler hat nicht angegeben, was konkret geändert wird, aber es gibt einige Punkte die „abgearbeitet“ gehören. So muss der CGI-Sonic aus dem Film seine „menschlichen Züge“ wie Zähne, Augen und Beine verlieren. Diese Eigenschaften machen den blauen Igel nämlich zu einer schrecklichen Gestalt, die wir so nicht gewohnt sind.

Fans haben bereits mit dem Redesign von Sonic begonnen

Einige Fans haben bereits damit begonnen, eigene Versionen des Charakters zu erstellen, die dem ursprünglichen Charakterdesign eher entsprechen. Diese Proportionen sind ein bisschen mehr „Cartoon-artig“ und passen für eine Videospielfigur wie Sonic. Die schmaleren Beine und größeren Augen, sowie größere Hände und Füße, dann hätte man einen „richtigen Sonic“. Hoffentlich wird sich Paramount und SEGA in diese Richtung bewegen. Anbei zwei Beispiele von Twitter.

Left is original screenshot. Right is my rework to make #Sonic more stylized. pic.twitter.com/IhXeAZYlQI — Edward Pun (@EdwardPun1) 30. April 2019

a bit rusty on my painting, but I tried doing a paintover of a shot from the movie trailer with Sonic’s design from the games for fun pic.twitter.com/h6luDEVKWW — Aaron Hammerstrom (@virtanderson) 30. April 2019

Das der Film später erscheinen wird, auch wenn man sich den Änderungen annimmt, sollte nicht passieren. Immerhin erscheint der Titel erst am 8. November im Kino. Immerhin hat man fast ein halbes Jahr Zeit, die nötigen Adaptionen zu machen. Wir sind schon sehr auf ein Redesign gespannt, immerhin möchten wir den besten Sonic im Kino – wenn es schon einen Film gibt.