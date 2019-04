Der erste Trailer zu Sonic the Hedgehog wurde veröffentlicht. Der Film ist eine Mischung aus Live-Action-Figuren und einem CGI-Sonic. Der Trailer gibt uns einen ersten Blick auf den rasanten Igel in Aktion neben Jim Carreys Dr. Robotnik. Sonic wird in diesem Film vom Comic-Schauspieler Ben Schwartz dargestellt. Er wird von James Marsden (bekannt aus der HBO-Serie Westworld) als Live-Action-Komplize namens Tom Wachowski begleitet.

Der Trailer vermittelt einen Vorgeschmack auf die Geschichte des Films. Es sieht so aus, als würde Sonic sich auf der falschen Seite des Gesetzes befinden. Dr. Robotnik beginnt als Berater der Polizei. Als der Trailer zu seinem Abschluss rast, sehen wir endlich etwas von Sonic und Dr. Robotnik. Sonic macht sich auf den Weg und hinterlässt eine blaue Unschärfe. Dann zerstört er einige mechanische Roboter von Dr. Robotnik. Der Trailer zeigt eine Einstellung von Dr. Robotnik, der scheinbar sein eigenes Fliegerschiff steuert.

Der Ton des Trailers scheint diesen Film als Komödie festzumachen. Der Clip wird scheinbar ironisch vom Gangster Paradise in Coolio abgespielt. Der Trailer endet mit einem Witz über „Körperspray und ein altes Schinkensandwich“. In Bezug auf die Charaktere scheint Jim Carrey einen sehr witzigen und klugen Dr. Robotnik zu spielen. Während Sonic the Hedgehog extrem chirpy und kindlich wirkt.

Sonic the Hedgehog soll am 8. November in den Kinos starten. Den vollständigen Trailer seht ihr unterhalb der Meldung.