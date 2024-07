MultiVersus: Zwei neue Kämpfer für Season 2 angekündigt

Entwickler Player First Games kündigte zwei neue Charaktere an, die zum Roster von MultiVersus hinzugefügt werden. Das Fighting Game hat eine vielfältige Auswahl an Charakteren aus verschiedenen Franchises, von beliebten Cartoons bis hin zu mächtigen Superhelden und Schurken. Während der EVO 2024 wurde offiziell Season 2: Back in Time angekündigt, die am 23. Juli erscheinen wird. Diese Season wird das Debüt des lang erwarteten Ranglisten-Modus sein. Die Spieler können in 1v1- und 2v2-Matches um Ranglistenpunkte kämpfen, mit denen sie exklusive, rang basierte Belohnungen freischalten können. Außerdem wird eine neue Water Tower Map veröffentlicht, die von dem ikonischen Wasserturm der Warner Bros. Studios in Burbank, Kalifornien, inspiriert wurde.

In Season 2, die sich mit dem Thema Zeit beschäftigt, stellt MultiVersus auch zwei neue nostalgische Charaktere vor: Samurai Jack und Beetlejuice. Die Spieler können Samurai Jacks mystisches Katana und seine schnellen Reflexe nutzen, um ihre Gegner von der Map zu schleudern. Samurai Jack wird auch als „Bruiser“ bezeichnet. Der neue Kämpfer wird auch einen alternativen Skin namens „Righteous Warrior Jack“ haben, der zum Start der neuen Season verfügbar sein wird. Auf der anderen Seite wurde Beetlejuice, ein furchterregender und unterhaltsamer Charakter, der in den 80er Jahren debütierte, angeteasert. Jedoch wurde seine genaue Kampfklasse noch nicht enthüllt.

MultiVersus erhält mit dem Start von Season 2 neue Kämpfer

Viele Fans freuen sich schon darauf, Samurai Jack und Beetlejuice in Season 2 endlich als Kämpfer zu sehen. Einige Spieler wünschen sich auch, dass der Scotsman oder Aku MultiVersus als nächstes hinzugefügt werden. Andere würden sich darauf freuen, Beetlejuice und den Joker gegeneinander antreten zu sehen. In der Zwischenzeit haben aufmerksame Spieler auch Yakko im Gameplay-Trailer von Samurai Jack gesehen, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass Player First Games auch endlich Animaniacs-Charaktere hinzufügen könnte.

Season 2 von MultiVersus zeigt deutlich, dass Entwickler und Publisher scheinbar bestrebt sind, den Titel mit frischen und neuen Inhalten, wie beispielsweise Kämpfern frisch zuhalten. Des Weiteren möchte man natürlich die treuen Fans und Spieler nach der langen Pause beschäftigen. Warner Bros. verfügt glücklicherweise noch über eine vielfältige Sammlung an Franchises. Player First Games hat also eine Menge Material, aus dem sie schöpfen können, um das Spiel am Leben zu erhalten und die begeisterten Spieler bei der Stange zu halten. Wir von DailyGame hoffen, dass MultiVersus in Zukunft weitere beliebte Charaktere hinzufügt werden, um den Wünschen der Spieler gerecht zu werden.

Worum geht es im Spiel?

MultiVersus ist ein kostenloses Plattform-Kampfspiel, das von Warner Bros. und Player First Games entwickelt wurde. In diesem Spiel treffen ikonische Charaktere aus verschiedenen Universen aufeinander. Du kannst in 2v2-Matches gegen andere Spieler antreten und dabei Charaktere wie Marvin der Marsmensch, Arya Stark, Batman und Velma steuern. Die Kämpfe finden in legendären Umgebungen/Maps statt, und es gibt dabei nahezu unzählige Möglichkeiten, die Fähigkeiten den verschiedenen Charakteren zu kombinieren und somit spannende Duelle zu erleben.

Dieser Artikel wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt, jedoch vor der Veröffentlichung von einem Menschen überprüft.