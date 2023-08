Mortal Kombat 1 Leak spricht von neuem Modus im Spiel

Was wird Invasion wohl sein?

Ein Leak zu Mortal Kombat 1 hat enthüllt, dass das Spiel einen neuen Einzelspieler Modus bieten wird. Mortal Kombat 1 ist das nächste große Kampfspiel, und die Vorfreude auf den neuen Eintrag in der NetherRealm Studios-Franchise ist riesig.

Die Mortal Kombat-Fans wurden letzte Woche mit weiteren spielbaren Kämpfern bekannt gemacht, als Mortal Kombat 1 Reptile und weitere aufregende Überraschungen auf der EVO 2023 ankündigte. Reptile ist zurück und scheint sich auf die Seite der Guten geschlagen zu haben. Er teilte sich das Rampenlicht im Mortal Kombat 1-Trailer mit Ashrah und Havik aus Mortal Kombat: Deception, die ebenfalls als spielbare Charaktere angekündigt wurden.

Welcher neue Modus wird in Mortal Kombat 1 spielbar sein?

Mit Fire God Liu Kang, der eine neue Welt erschafft und den Kämpfern die Möglichkeit gibt, ein neues Leben zu verfolgen, verspricht Mortal Kombat 1, den Fans wohlbekannte Kämpfer in ungewöhnlichen Rollen zu präsentieren. Doch ein neuer Leak hat enthüllt, dass dies nicht die einzige Überraschung für Mortal Kombat-Fans ist.

Twitter-Nutzer thethiny enthüllte, dass Mortal Kombat 1 einen neuen Einzelspieler Modus namens “Invasions” haben wird. In diesem Modus werden die Spieler von Mortal Kombat 1 durch die Reiche von Mortal Kombat reisen und gegen die Invasionen jeder Saison kämpfen. Der Leak gibt keine weiteren Details preis, enthüllt jedoch, dass der Invasions-Modus “packende Kämpfe” bieten wird und eine einzigartige Auswahl an Charakteren für die Mortal Kombat-Spieler zur Verfügung stehen wird.

Eine immer wiederkehrende Debatte in der Kampfspiel-Gemeinschaft dreht sich darum, wie das Genre die Zuschauer über 1-gegen-1-Kämpfe hinaus fesseln kann. In diesem Jahr hat Capcom den World Tour-Modus in Street Fighter 6 eingeführt, der eine Art In-Game-Rollenspiel darstellt. Inzwischen wird Mortal Kombat 1 die Krypta aufgeben, um in ein neues Freischaltsystem zu investieren, das der Leak nun als den Invasions-Modus enthüllt.

Mit dem nahenden Release von Mortal Kombat 1 erscheinen immer häufiger Neuigkeiten und Leaks über das Spiel. Kürzlich deutete ein Leak zu Mortal Kombat 1 an, dass Shujinko aus Mortal Kombat: Deception als Kameo-Kämpfer in die Serie zurückkehren wird. Inzwischen gibt es bereits Gerüchte darüber, welche Kämpfer die Spieler in der zweiten DLC-Welle von Mortal Kombat 1 sehen werden, darunter möglicherweise auch das ikonische Erscheinen von Noob Saibot. Zusätzlich ist Geras als spielbarer Charakter in Mortal Kombat 1 zurück.

Ed Boon hat gesagt, dass Mortal Kombat 1 keinen Battle Pass haben wird, aber der Leak lässt einige Spieler darüber spekulieren, ob der Invasions-Modus irgendeine Art von Season Pass haben wird. NetherRealm Studios haben bestätigt, dass Mortal Kombat 1 Mikrotransaktionen haben wird, aber sie haben keine Details darüber bekannt gegeben, wie sie funktionieren werden. Mit dem nächsten Kombat Kast in diesem Monat hoffen die Spieler, dass einige dieser Details enthüllt werden.

Mortal Kombat 1 wird am 19. September für PC, PS5, Switch und Xbox Series X/S veröffentlicht.