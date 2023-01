Neuer Modus in CoD: Modern Warfare 2 macht dich zum Kopfgeldjäger

Finde und eliminiere den besten Spieler am Schlachtfeld: das neueste Call of Duty: Modern Warfare 2-Update hört sich nach Spaß an.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - (C) Activision

Das neueste Update für Call of Duty: Modern Warfare 2 führt einen frischen Spielemodi ein, in dem der beste und erfolgreichste Spieler zum Ziel wird – so wirst du zum Kopfgeldjäger. Desto besser du bist, desto mehr wirst du Ziel für deine Gegner. Hörst sich spannend an, ist es auch.

Was du wissen musst: Der neue Bounty-Modus ist ab dem 4. Januar 2023 im Spiel verfügbar. Derzeit ist nicht bekannt wie lange er verfügbar ist.

Modern Warfare 2 steuert auf die zweite Season an und der “Bounty-Modus” ist eine Alternative zum klassischen Team-Deathmatch. In diesem neuen Modi wird der stärkste und punktmäßig beste Spieler jedes Teams ausgewählt und mit einem leuchtend roten Marker über seinen Namen versehen. Den gegnerischen Spielern wird also ein “Leuchtfeuer” gesetzt, um diesen einen Spieler zu erwischen. Plötzlich will niemand mehr ein Scoreboard anführen!

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Bounty-Hunter bringt mächtig Punkte

Auch wenn viele Spieler dank XP-Booster (und Glitches in verschiedenen Modis) bereits Rang 250 erreicht haben, gibt es nun eine ehrliche Alternative mehr Erfahrungspunkte zu sammeln. Im Bounty-Modus bekommt man, wenn man den geschicktesten Gegner ausfindet macht und eliminiert doppelt so viele Punkte. Der Modi ist nicht ganz neu und ähnelt ein wenig dem Comeback-System in DOTA 2, wo es Bonusgold und Erfahrung gibt, wenn man den Spieler mit einem “Killstreak” besiegt.

Dreht man also den Spieß um und jagt den besten Spieler des anderen Teams, kann sich dieser Bounty-Modus interessanter anfühlen als ein normales Team-Deathmatch, dass man schon seit zig Jahrzehnten spielt.

This week in #MWII: Our Bounty mode is here 🎯 Take down High Value Targets in this new TDM-style mode. This week in #Warzone2: Mini-Royale (Trios)

Battle Royale (Quads, Trios, Duos, Solos)

3rd Person Battle Royale (Duos) — Infinity Ward (@InfinityWard) January 4, 2023

Was ist der Bounty-Modus von Modern Warfare 2?

Damit die Dinge jedoch fair bleiben wird das HVT nach einer bestimmten Zeit aktualisiert, um sicherzustellen, dass derselbe Spieler nicht für das gesamte Spiel ein Ziel auf dem Rücken hat.

Für welche Maps gibt es den Bounty-Modus? Für all jene, die auch im normalen Team-Deathmatch spielbar sind. Da lohnt es sich sein Sturmgewehr auf Vordermann zu bringen.

Alles im allen klingt das nach einer ordentlichen Ergänzung zu der ohnehin schon großen Auswahl an Spielmodis im Multiplayer.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist jetzt für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.