Metroid Prime 4: Fake-Release-Datum verwirrt die Nintendo-Fans

Metroid Prime 4: Mehr als ein Logo gab es bisher nicht zu sehen! 2019 wechselte Nintendo den Entwickler. Nun sind wieder die Retro Studios am Werk.

Ein französischer Einzelhändler hat ein neues Release-Datum für Metroid Prime 4 angegeben, und es scheint extrem schön zu sein, um wirklich Wahrheit zu werden. Metroid Prime 4, die Fortsetzung der klassischen Retro Studios-Trilogie der Ego-Shooter, hatte einen längeren Entwicklungszyklus als üblich. Ursprünglich während Nintendos digitalem Showcase auf der E3 2017 mit nur einem Überraschungslogo angekündigt, gingen Gerüchte um, wer den Titel entwickelte und wie er aussehen würde. Retro Studios war ursprünglich nicht am Projekt beteiligt, aber das Spiel kam nicht zusammen, und Nintendo gab im Januar 2019 bekannt, dass das Spiel unter dem ursprünglichen Entwicklungsteam der Franchise neu gestartet wurde. Nun schwirrt ein Fake-Datum durch die Gegend.

Das war das letzte Wort zu Metroid Prime 4, und die Nintendo-Fans hatten seitdem wenig zu spekulieren. Es ist eines von mehreren hochkarätigen Nintendo-Projekten ohne viele Informationen. Nintendo kündigte während derselben Konferenz wie Samus ‚Rückkehr eine neue Bayonetta an, aber seit der Logo-Präsentation gab es nicht viel von diesem Spiel. In der Zwischenzeit ist eine neue Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild in Arbeit, aber die Fans haben nur eine kurze Zwischensequenz aus dem Spiel gesehen und haben nicht einmal einen offiziellen Titel. Da das diesjährige E3-Showcase wegen der globalen Covid-19-Pandemie abgesagt wurde, sind Nintendos aktuelle Pläne noch mehr unter Verschluss als üblich.

Nur in dieser Situation könnte ein Release-Datum für den 30. Oktober 2020 für Metroid Prime 4 in Betracht gezogen werden. The Gaming Route hat ein Bild eines französischen Einzelhändlers gespeichert, der das Spiel für den 30. Oktober dieses Jahres auflistet. Das würde bedeuten, dass eine theoretische Zukunft, in der Nintendo Direct über das Spiel spricht, sein erstes Gameplay-Material etwas mehr als zwei Monate nach seiner Veröffentlichung präsentieren würde. Zugeben, eine Strategie, die Nintendo erst kürzlich mit Spielen wie Paper Mario: The Origami King verfolgt hat. Es ist nicht unmöglich, aber es scheint auch sehr unwahrscheinlich.

Metroid Prime 4 Release doch schneller als erwartet?

Andererseits war Nintendo nicht klar, wie das Wort „neu gestartet“ definiert wurde, als es das Metroid Prime 4-Projekt verzögerte. Daher ist es möglich, dass Retro Studios die Arbeit an der vorherigen Version rettete. In diesem Fall könnte das Spiel viel schneller als erwartet abgeschlossen werden, was bedeutet, dass eine Veröffentlichung in naher Zukunft wahrscheinlich sein könnte. Auf der anderen Seite, wenn Retro ein ganz neues Spiel von Grund auf neu erstellt, was wahrscheinlicher ist, wenn das Spiel mit seinen früheren Bemühungen synchronisiert werden soll, dann könnte es tollkühn sein, dieses oder nächstes Jahr etwas zu erwarten. Nintendo-Fans sollten jetzt trotzdem nicht auszucken.

Wenn der Metroid Prime 4 Release eine große Überraschung von Nintendo ist, würde dies ihre Weihnachtspläne viel klarer machen. Ab sofort ist der Rest des Jahres 2020 für die Macher der Switch absolut leer, obwohl weiterhin Gerüchte über eine Super Mario 3D-Sammlung zum 35-jährigen Jubiläum des Installateurs (Deutschland: Klempner) bestehen. Ein Doppelschlag eines beliebten Gamecube-Revivals und eine Reihe überarbeiteter Super Mario-Spiele könnten definitiv die Feiertage retten, und es würde auch dem Trend der aktuellen Nostalgie um die frühen 2000er Jahre entsprechen. Allgemein bekannt ist, dass es immer ein Fehler ist, vorherzusagen, was Nintendo vorhat, aber dieser Plan scheint sicherlich nicht aus dem Bereich der Möglichkeiten herauszukommen. Auch The Legend of Zelda feiert nächstes Jahr seinen 35. Geburtstag. Zumindest eine Nintendo Switch-Portierung von Skyward Sword macht seine Runde.

Mit Metroid Prime 4 für die Nintendo Switch rechnen wir nicht vor 2022. Retro Studios hat zumindest „versprochen“ die Entwicklung zu beschleunigen.