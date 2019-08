Laut dem russischen Studio Gazprom-Media (via GameFront) wird es die Verfilmung von Metro 2033 im Jahr 2022 in den Kinos geben. Der Film basiert auf dem Science-Fiction-Roman von Dmitry Glukhovsky, der auch für die Story der Metro-Videospiele zuständig ist.

Die Produktionsarbeiten zu dem Film werden anscheinend nächste Woche beginnen, und der Film wird 2022, zehn Jahre vor den dargestellten Ereignissen, in Russland uraufgeführt. Es gibt noch keine Besetzung oder Regie für das Projekt, aber es scheint sehr wahrscheinlich, dass es ein Vorzeigeprojekt des russischen Kinos ist. Wir dürfen uns aber keine Hollywood-Stars erwarten.

MGM arbeitete zuvor an einer Verfilmung, aber diese Pläne wurden bereits im Dezember verworfen, weshalb dieses Projekt wahrscheinlich jetzt zustande gekommen ist. Der Drehbuchautor des Films, F. Scott Frazier, wollte den Film anscheinend „amerikanisieren“, was Glukhovsky nicht gutheißen würde, was auch erklären würde, warum die Verfilmung jetzt in den Händen eines russischen Filmstudios zu sein scheint.

Im Gespräch mit Varity sagte der Roman-Autor:

„In Russland habe ich keine Produzenten gesehen, die eine gute [Bildschirmadaption von] diesem Buch machen könnten. Es schien einfach unmöglich, aber jetzt traf ich endlich ein Team, mit dem ich Metro betrauen kann. Unsere Ambitionen haben sich als ähnlich erwiesen: Einen erstklassigen Blockbuster zu kreieren und selbst diejenigen zu betäuben, die die Trilogie gelesen haben und sie auswendig kennen. Um sie nicht zu enttäuschen, bin ich bereit, ein kreativer Produzent des Films zu werden und ihn mit meinen Ratschlägen und meinen Aktionen mitzugestalten.“

Die Spielereihen folgen genau der Handlung des Romans, sodass Fans der Spielereihen wahrscheinlich viele der Charaktere und Ereignisse auf dem kommenden Bild erkennen können.