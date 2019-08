Share on Facebook

Nach den guten Kritiken und Verkäufen, die Metro Exodus beim Start genoss, erwarteten die meisten von uns, dass früher oder später eine Fortsetzung angekündigt wird. Kürzlich hat Publisher THQ Nordic bekannt gegeben, dass die Entwickler von 4A Games derzeit an einem vierten Spiel der Serie arbeiten.

Jetzt haben wir ein weiteres kleines Update für diese Fortsetzung. Dimitry Glukhovsky, der Autor der Metro-Romane, auf denen die Spiele basieren, und der auch alle drei Spiele selbst geschrieben hat, hat kürzlich auf Instagram bestätigt, dass „die Metro-Spielserie fortgesetzt werden“. Derzeit arbeite er an der Geschichte.

Somit sind die richtigen Elemente für die Metro-Serie vorhanden, um weiterhin die Qualität zu liefern, die sie in drei Spielen konstant geliefert hat. Allerdings sind auch Erweiterungen für Metro Exodus in Arbeit. Das Nachfolger-Spiel wird noch eine Weile an Entwicklung benötigen.