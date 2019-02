Metro Exodus verfehlt knapp den ersten Platz und debütiert auf Platz 2 in den Charts von Großbritannien. Far Cry New Dawn steigt auf Platz 1 auf der Insel ein.

Ein paar Releases gab es letzte Woche, wobei es nicht einfach zu deuten war wer den ersten Platz machen würde. Durchgesetzt hat sich Far Cry New Dawn vor Metro Exodus um nur 2.000 verkaufte Einheiten in UK. Wie GamesIndustry.biz berichtet lag der Umsatz von Exodus gleich um 50% höher, als wie bei Last Light (2013).

Far Cry New Dawn konnte weniger erfolgreich starten, als noch Far Cry 5. Die Zahlen sanken um 86,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr! In der letzten Woche starteten auch Crackdown 3 sowie Jump Force. Der Prügeltitel von Bandai Namco schaffte es auf den vierten Platz, während Crackdown 3 nur auf Platz 13 einstieg. Wieviele Gamer mit dem Xbox Game Pass Zugang zum Spiel haben ist unbekannt, aber ein Faktor welcher die Verkaufserlöse zum Start sicherlich geschmälert hat. Trotzdem: Der Umsatz von Crackdown 3 lagt bei weniger als 10% des Vorgängers!

Top 10 – UK Charts der Vorwoche: