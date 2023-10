Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: Hideo Kojima wird in Credits nicht erwähnt

Die Geschichte zwischen Konami und Hideo Kojima bleibt kompliziert, selbst acht Jahre nach ihrer Trennung. In Konamis neuer Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 werden die Credits veröffentlicht, ohne einen Hinweis auf den langjährigen Schöpfer, Autor und Regisseur der Serie, Hideo Kojima. Dieser ungewöhnliche Schritt wirft Fragen zur Anerkennung von Kojima für seine jahrzehntelange Arbeit an der beliebten Stealth-Action-Reihe auf.

Die Credits für die Master Collection Vol. 1 erwähnen Kojima oder andere wichtige Beitragsleistende nicht (via VGC.com). Stattdessen bedanken sie sich bei “allen Originalmitarbeitern und Fans der Metal Gear-Serie” und lassen es dabei. Obwohl Kojima selbst nicht an dieser Master Collection beteiligt war, ist es dennoch bemerkenswert, dass die Schlüsselfigur hinter der Metal Gear Solid-Franchise keinen speziellen Dank erhält.

Hideo Kojima einfach außen vor gelassen

Es ist wichtig zu beachten, dass die Original-Credits für Spiele wie Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3: Snake Eater in der Master Collection nach wie vor Kojima und die anderen Entwickler, die an diesen Spielen gearbeitet haben, enthalten. Dieser Schritt von Konami verdeutlicht daher nicht nur die Trennung zwischen dem Unternehmen und Kojima, sondern wirft auch Fragen zur künftigen Anerkennung seiner Arbeit auf.

Es ist auch erwähnenswert, dass Konami an einem Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater arbeitet, das den Titel Metal Gear Solid Delta: Snake Eater trägt. Dieses Remake wird ebenfalls ohne Beiträge von Kojima und dem langjährigen Metal Gear Solid-Künstler Yoji Shinkawa entwickelt. Konami hat deutlich gemacht, dass sie nicht an diesem Projekt beteiligt sind. Das Entwicklerteam arbeitet jedoch hart daran, sowohl das Remake als auch die Portierungen für die Master Collection zu erstellen, um die Spiele auf mehreren Plattformen verfügbar zu machen.

Es bleibt abzuwarten, ob Konami eines Tages die Wertschätzung für Kojimas frühere Beiträge in angemessener Weise zum Ausdruck bringen wird. Währenddessen arbeitet Hideo Kojima weiterhin an Death Stranding 2 und hat ein neues Projekt mit Xbox in der Pipeline. Die Zukunft der Metal Gear Solid-Reihe bleibt vorerst ungewiss.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 erschien für den PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch.