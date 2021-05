Marvels Eternals präsentiert den ersten Trailer

Marvel Logo © Marvel

Der Trailer zu Marvels Eternals beginnt mit einem Song und nicht irgendein Song. Die romantisch gefühlvollen Klänge dienen der Untermalung der Bilder. Achtet man aber auf den Text von Skeeter Davis mit The End of the World bekommt man eine ganz subtile Botschaft. Die Eternals werden nicht klein beginnen sondern gleich mit dem Untergang der ganzen Welt, zumindest ist so die unterschwellige Mitteilung die hier mitschwingt.

Marvels Eternals Trailer deutet Großes an

Nur kurz um zu erklären wer die Eternals eigentlich sind: Die Eternals sind gottgleiche und zeitlose Wesen, von denen jede:r eigene Kräfte besitzt. Sie wurden von den Celestials erschaffen. Celestials sind aus dem MCU bekannt als Ego, der Vater von Peter „Starlord“ Quill in Guardians of the Galaxy 2, aus der Rückblende wenn der Collector in Guardians of the Galaxy 1 erzählt woher die Infinity Steine kommen (das gigantische Wesen in Rüstung dass einen Planeten auslöscht) und Thanos.

Ja wenn man es genau nimmt ist Thanos auch ein Eternal. Was der Trailer von Marvels Eternals nicht zeigt, aber angeteast wurde, ist dass in dem Film ein Blick in die Jugend von Thanos möglich sein könnte. Auch wenn in diesem Film nur 10 Eternals behandelt werden, so wurden eigentlich viel mehr erschaffen. Gemeinsam mit Deviants. Letztere sind quasi das böse Gegenstück der gottgleichen Helden. Zudem gibt es ein Deviant Syndrom, welches Eternals befallen kann und böse machen.

Siehe Thanos, der dieses Syndrom in seinen Genen trägt und meint die Hälfte allen Lebens auszulöschen.

Der Plan die Avengers abzulösen

Sieht an sich alleine die Besetzung des Films an, mit Angelina Jolie und Selma Hayek in zwei Hauptrollen und auch mittlerweile sehr bekannte Gesichter wie Richard Madden (Game of Thrones), Kit Harington (Game of Thrones) oder Kumail Nanjiani (Comedian, Voice Actor und Schauspieler), merkt man schon dass dieser Film ordentlich auftischt. Das Team an göttlichen Wesen wurde mit einer vielversprechenden Cast ausgestattet.

Und als wäre der Team Charakter, das angedeutete Ende der Welt und die Besetzung noch nicht Zeichen genug dafür, dass man hier die Avengers ausstechen will. Dann Hilft vielleicht der Seitenhieb der direkt im Trailer zu Marvels Eternals steckt. Mit der frechen Frage „Wer nach dem verschwinden von Captain Rogers und Iron Man wohl jetzt die Avengers anführen soll?“

Als sich einer der Eternals selbst vorschlägt, fangen Alle lauthals zu lachen an. Das wollen sie wohl lieber den kleinen Helden überlassen.