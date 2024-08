Microsoft und Marvel: Neue Chancen für Xbox-Spieler?

Laut Shpeshal Nick von Xbox Era arbeitet Microsoft mit Marvel zusammen, um den Xbox One-Port für Deadpool und Marvel Ultimate Alliance neu aufzulegen. Diese Zusammenarbeit könnte Xbox-Spielern neue Möglichkeiten bieten.

Die Neuauflage dieser beliebten Spiele könnte Xbox-Spielern Zugang zu verbesserten Versionen bieten. Du könntest also bald in den Genuss von optimierten Grafiken und neuen Features kommen.

Rumour: As per Shpeshal Nick from Xbox Era, Microsoft is working with Marvel to re-license the XB1 port for Deadpool & Marvel Ultimate Alliance titleshttps://t.co/AcF3xyK9eF pic.twitter.com/crtLz1Kndv

— HazzadorGamin, Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) August 18, 2024