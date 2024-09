MANGA DAY 2024: Ein Highlight für den Buchhandel

Der Manga – der japanische Comic in all seinen Facetten – erlebt im deutschsprachigen Raum einen beispiellosen Boom. Trotz der aktuellen Krisenzeit verzeichnen Manga eine beeindruckende Verkaufssteigerung. Über 80% aller im Handel verkauften Comics sind Manga, und die Branche erzielt jährliche Umsätze von über 100 Millionen Euro.

Ein Beweis für die wachsende Bedeutung von Manga ist ihre prominente Rolle im KulturPass der Bundesregierung. Seit 2023 erhalten Jugendliche zum 18. Geburtstag einen 100-Euro-Gutschein für kulturelle Angebote. Etwa 50% der Jugendlichen nutzen diese Fördergelder in Buchhandlungen, wobei der Großteil davon in den Kauf von Manga fließt. Diese Entwicklung unterstreicht die essenzielle Bedeutung von Manga für den Buchhandel. Buchhandlungen, die am Puls der Zeit bleiben wollen, müssen Manga im Sortiment haben.

Folge uns bei Google News

Für diejenigen, die noch nicht vom Manga-Fieber erfasst wurden, bietet der 3. MANGA DAY am 21. September 2024 die perfekte Gelegenheit, sich anstecken zu lassen. Der MANGA DAY 24 ist eine der größten verlagsübergreifenden Kooperationen in der deutschsprachigen Buchbranche. Elf Verlagshäuser verteilen an diesem Tag eigens produzierte Sonderausgaben kostenlos in zahlreichen Buchhandlungen, Comicshops und Manga-Stores. Dieses Event bietet Einsteiger*innen einen einfachen Zugang zur Welt der Manga und dient als Plattform für den Austausch unter Fans. Der Fokus liegt dabei auf der Zusammenarbeit mit dem stationären Comic- und Buchhandel, was die Beziehung zwischen Verlagen, Handel und Kundschaft stärkt.

Im vergangenen Jahr nahmen über 1.200 Geschäfte und Bibliotheken am MANGA DAY teil, und es wurden rund 800.000 kostenlose Manga-Ausgaben verteilt – ein überwältigender Erfolg! Im Jahr 2024 beteiligen sich elf Verlage mit insgesamt 30 Manga. Dazu gehören bekannte Namen wie altraverse, TOKYOPOP und Carlsen Manga!. Neu dabei sind LOEWE Manga, ein Imprint des traditionsreichen Kinderbuchverlags LOEWE, Manlin Verlag, ein Independent-Label aus Nordrhein-Westfalen, das sich auf chinesische Comics (Manhua) spezialisiert hat, und Manga JAM Session, der einzige österreichische Verlag beim MANGA DAY.

Der MANGA DAY 2024 verspricht erneut ein Highlight für alle Manga-Fans und solche, die es werden wollen, zu werden. Welche Filialen am MANGA DAY 2024 teilnehmen, findet ihr auf der offiziellen Website heraus.

Diese 30 Mangas werden am MANGA DAY am 21. September verschenkt:

altraverse

Der Fluch des purpurnen Rauches Band 1

Sleepy Boy Band 1

Lieb mich, ich bin die Böse Band 1

Drachenpflege für Anhänger Band 1

CARLSEN MANGA! & Hayabusa

The Ichinose Family‘s Deadly Sins Band 1

Sakamoto Days Band 1

My Girlfriend‘s Child Band 1

Stitch Band 1

Crunchyroll

Kaiju No. 8 Band 1

Medalist Band 1

Orient Band 1

Studio Cabana Band 1

EGMONT Manga

Tank Chair Band 1

Der Mond in der Regennacht Band 1

Atelier of Witch Hat Band 1

Your Lie in April Band 1

LOEWE Manga

Kindergarten Wars Band 1

Voll kein Typ Band 1

Manga Cult

Versus Band 1

Yakuza Fiancé – Verliebt, verlobt, verpiss dich Band 1

Die Tagebücher der Apothekerin Band 1

Manga JAM SESSION

Fabiniku Band 1

Manlin Verlag

My Online-Celebrity Boyfriend Band 1

Panini Manga

The Strange House Band 1

Lycoris Recoil Band 1

Tokyopop

The Legend of Zelda – Twilight Princess Band 1

Hüterin der Drachen Band 1

Nenn es nicht Mystery Band 1

The Eminence in Shadow Band 1

TOPP

Manga Genres zeichnen

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*